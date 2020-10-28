Українцям нараховують борги за газ "заднім числом"

В Україні перед тим, як відпустити клієнта до нового постачальника газу, старий постачальник вимагає заплатити борг, який з'явився після застосування температурного коефіцієнта.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Люди скаржаться, що отримали тисячі гривень боргу за так звані температурні коефіцієнти після того, як змінили постачальника газу. Водночас заборгованість їм нарахували "заднім числом" – ще з 2015 року. І раніше клієнтам про такі борги не повідомляли. У попередніх рахунках жодної заборгованості в людей не було", – розповіла координаторка житлово-економічних програм "Опори" Тетяна Бойко.

Наприклад, із такою проблемою зіткнувся житель Кам'янського Андрій Іванченко. Коефіцієнт ввели ще в кінці 2018-го. Отже, постачальники нібито компенсували різницю між обсягами, які вони надають споживачеві, і тими, які фіксують лічильники.

"У "Дніпропетровськгаз збуті "у мене залишилися борги, які виникли внаслідок неправомірного нарахування за температурними коефіцієнтами. Нині АМКУ і НКРЕКП судяться з облгазами за їх скасування", – розповів OBOZREVATEL Андрій.

Суди тривають досі. Нацкомісія і Кабмін виступають проти додаткових нарахувань, а газзбути намагаються не втратити свої гроші й продовжують нараховувати борги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас виростуть і ціни на опалення.