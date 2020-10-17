Українцям на пенсії більше доплачуватимуть за стаж: як отримати надбавку
Українці на пенсії мають право на надбавку в розмірі 1% від прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних за кожен пророблений понад норму рік. Розмір такої надбавки ростиме разом із перерахунком ПМ.
Про це OBOZREVATEL розповів юрист Олександр Плахотник. У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться із 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го – до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.
На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:
на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.
До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто замислитися про звільнення.
Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021-го щорічно індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Зокрема, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну й накопичувальну пенсійні системи та введуть додатковий внесок для працівника.