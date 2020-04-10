Українцям на карантині хочуть роздати по 720 грн: кому, скільки і як уріжуть податки

В Україні глава комітету із соцполітики від "Слуги народу" Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт, який різко обрубає надходження прибуткового податку до бюджету, при цьому ті, хто працює, зможуть отримувати "на руки" до 720 грн.

Відповідні нововведення передбачені в законопроєкті №3302. Детальніше про нову пропозицію – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що пропонують?

На час карантину українців хочуть звільнити від сплати податку на доходи фізосіб. Йдеться про тих, хто заробляє до 7 тис. грн. Перші чотири тисячі для них не обкладатимуться прибутковим податком. Що це означає?

Наприклад, зараз прибутковий податок (18%) із 7 тис. грн становить 1260 грн. Якщо документ підтримають нардепи, то з такої самої зарплати доведеться заплатити 540 грн. Тобто 720 грн можна буде залишити собі.

Таке нововведення стосуватиметься 40,5% всіх тих, хто працює офіційно. Саме такий відсоток українців, згідно з даними Держстату, заробляє до 7 тис. грн. Якщо зарплата вище за 7 тис., то нововведення закону таких працівників не зачепить.

Скільки втратить бюджет?

Податок на доходи фізосіб розподіляється між місцевим і міськими бюджетами. Навіть якщо лише на один місяць надати таку знижку, виконати плани місцевій влади буде фактично неможливо. Бюджет верстався виходячи з планів, які вже зараз стають нездійсненними.

Питання: де брати гроші на зарплати бюджетникам, на медицину, дороги, соціальну підтримку населення, якщо левову частку тих, хто працює, звільнити від прибуткового податку?

Авторка законопроєкту Галина Третьякова в пояснювальній записці зазначила: заощадити можна буде на субсидії, крім того, можна провести секвестр (урізання) бюджетів і розраховувати на допомогу міжнародних партнерів.

За фактом же реальні збитки, а вони складуть мільярди гривень, має прорахувати Міністерство фінансів. Варто зазначити, що Третьякова вже кілька років, ще до того, як стала нардепкою, виступала за збільшення неоподатковуваного мінімуму для домогосподарств.

За оцінками фінансового аналітика Єгора Комова, країна недоотримає приблизно 2 млрд грн. Причому найперше під ударом опиняться дрібні міста, де низькі середні зарплати і мало джерел поповнення бюджету.

Гроші отримають прості українці?

"Роботодавець виступає як податковий агент. Тобто і зараз прибутковий податок сплачує роботодавець, а не працівник. Фактично зниження рівня оподаткування може призвести до того, що ці гроші залишаться у підприємця, а не у працівника", – розповідає Комов. Як приклад експерт згадує: кілька років тому ЄСВ знизили вдвічі, при цьому рівень зарплати в Україні різко не виріс.

"Фактично зниження рівня оподаткування може призвести до того, що ці гроші залишаться у підприємця, а не у працівника", – розповідає Комов.

Авторка ж законопроєкту впевнена: "особа, що працює, отримає "на руки" додаткові до 720 грн на місяць, що може частково або повністю компенсувати витрати домогосподарств на закупівлю масок, рукавичок, фармакологічних препаратів тощо. Потреба в таких засобах є хоч і тимчасовою, але необхідною для гарантування безпеки сімей від захворювання COVID-19 і запобігає поширенню пандемії".