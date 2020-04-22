Українцям на час карантину роздадуть по 3 тисячі гривень: хто і як отримає допомогу

В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту та отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн.

Про це на засіданні Кабміну 22 квітня заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Кому допоможуть:

майже 300 тис. сімей ФОП першої і другої групи (без працівників) нададуть допомогу на дітей до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму на дитину;

безробітним спростять доступ до отримання допомоги малозабезпеченим. "Ті, хто зареєструвався безробітним, можуть із цією довідкою прийти в центр соцзахисту та отримають допомогу малозабезпеченій сім'ї". Розмір такої допомоги становитиме приблизно 3 тис. грн. У міністерстві очікують, що гроші нададуть 100 тис. сімей;

також субсидію будуть нараховувати в разі заборгованості за комуналку до трьох місяців (до цього скасовували допомогу в разі заборгованості в два місяці).

Зазначимо, раніше Кабмін також збільшив на 50% нормативи для користування послугами (тобто те, що покриває субсидія) на:

оплату водопостачання;

постачання гарячої води;

газопостачання;

електроенергії.

Наприклад, якщо раніше на одну людину субсидія покривала 1,6 кубометрів гарячої води, то на час карантину, за новими нормами, – 2,4 куба. Варто зауважити, що це стосується тільки тих, хто користується субсидіями, на знижки на житлово-комунальні послуги це нововведення не поширюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття, однак уряд України має намір уже у травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

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