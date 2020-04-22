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22 квітня • оновлено в 14:42
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Українцям на час карантину роздадуть по 3 тисячі гривень: хто і як отримає допомогу

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В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту та отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн.

Про це на засіданні Кабміну 22 квітня заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Кому допоможуть:

  • майже 300 тис. сімей ФОП першої і другої групи (без працівників) нададуть допомогу на дітей до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму на дитину;

  • безробітним спростять доступ до отримання допомоги малозабезпеченим. "Ті, хто зареєструвався безробітним, можуть із цією довідкою прийти в центр соцзахисту та отримають допомогу малозабезпеченій сім'ї". Розмір такої допомоги становитиме приблизно 3 тис. грн. У міністерстві очікують, що гроші нададуть 100 тис. сімей;

  • також субсидію будуть нараховувати в разі заборгованості за комуналку до трьох місяців (до цього скасовували допомогу в разі заборгованості в два місяці).

Українцям на час карантину роздадуть по 3 тисячі гривень: хто і як отримає допомогу

Зазначимо, раніше Кабмін також збільшив на 50% нормативи для користування послугами (тобто те, що покриває субсидія) на:

  • оплату водопостачання;

  • постачання гарячої води;

  • газопостачання;

  • електроенергії.

Наприклад, якщо раніше на одну людину субсидія покривала 1,6 кубометрів гарячої води, то на час карантину, за новими нормами, – 2,4 куба. Варто зауважити, що це стосується тільки тих, хто користується субсидіями, на знижки на житлово-комунальні послуги це нововведення не поширюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття, однак уряд України має намір уже у травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Марина Лазебная
Місце
Україна
Тег
Міністерство соціальної політики
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мы тридцать лет уже твердим: "построим!", "сделаем!", "дадим!"... Боюсь, что доживу едва ли до слов "построили" и "дали". :)
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Економіка Особисті фінанси

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