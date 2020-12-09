Українцям можуть видавати фальшиві результати на коронавірус: лабораторії використовують найдешевші реагенти

В Україні більшість лабораторій використовує в ПЛР-тестах на коронавірус дешеві українські, російські та китайські реагенти, які не сертифіковані в ЄС та інших західних країнах. Вони можуть "не помітити" в організмі вірус при початкових стадіях.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, під час тестування реагент дозволяє помітити коронавірус в організмі, коли вже є певна кількість "копій" вірусу. Дорогі німецькі тести "бачать" від 250 копій, а дешеві українські та китайські – від 400-500 копій.

"Діла" – виробника не називають, чутливість 400 копій;

"Синево" – німецькі тести, чутливість 250 копій;

"Дніпролаб" – російські тести з чутливістю 500 копій;

"Ніколаб", "Євролаб" – українські тести, чутливість невідома.

Якщо у вас легка форма коронавірусу або ви захворіли нещодавно, лабораторія, яка використовує реагентику з чутливістю 250 копій, зможе помітити вірус в організмі. А ось з чутливістю 400-500 копій є ймовірність, що результат буде негативним навіть при наявності вірусу.

Відзначимо, в світі вже є реагенти, які "бачать" від 100 копій вірусу. Як розповіла керівник однієї з київських лабораторій Марія: якщо півроку тому компанії використовували ті тести, які були доступні, то зараз, коли на ринку вже з'явилася якісні реагенти, всі сумлінні лабораторії повинні на них переходити.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вартість тестування в Україні завищена в 2-5 разів. При собівартості одного тесту в 300-600 грн, лабораторії беруть за цю послугу від 700 до 2400 грн. Такі заробітки з одного боку дозволяють власникам лабораторій швидко збагатитися, а з іншого – роблять тести недоступними для багатьох українців.

При цьому встановлюючи високі ціни, багато лабораторій купують найдешевші і неякісні реагенти.