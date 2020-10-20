Українцям можуть повернути податки на картки: названо умови

Податковий кодекс дозволяє українцям в окремих випадках повернути частину сплаченого ПДФО.

Як ідеться в матеріалі OBOZREVATEL, у разі, якщо торік українець платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну), він має право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців отримати повернення виплачених податків.

Як отримати компенсацію:

звернутися до податкової за місцем реєстрації;

заповнити декларацію;

підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію;

протягом 60 днів отримати гроші на банківський рахунок.

Звернутися потрібно до кінця року до податкової за місцем реєстрації. Там попросять заповнити декларацію й письмово підтвердити витрати (це може бути квитанція, виписка тощо).

Компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більш ніж річний дохід. До того ж розмір компенсації обчислюється за формулою:

Сума витрачених коштів × 18%

Із зарплати в 13 тис. грн компенсувати можна тільки витрати на суму до 156 тис. грн. Наприклад, якщо на іпотеку (відсотки), навчання або лікування минулого року витратили 20 тис. грн, то цьогоріч можна отримати компенсацію в розмірі 3600 грн. Важливо в такому разі зазначити, що для компенсації іпотеки потрібно надати довідку з банку, в якій окремо вкажуть, яку суму витрачено саме на оплату відсотків.

Звернутися за компенсацією за 2019 рік можна до кінця 2020-го. Також важливо зазначити, що компенсацію можуть отримати громадяни України, які витратили гроші в українських компаніях. Тобто якщо вирушити на лікування, наприклад, в Ізраїль, на компенсацію розраховувати не варто.

"У разі компенсації вартості здобуття освіти члена сім'ї першого ступеня споріднення також потрібно надати документи, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження дитини або копію свідоцтва про шлюб). Крім того, потрібно подати заяву із зазначенням номера рахунку в установі банку, на який буде перераховано знижку. Податок підлягає поверненню протягом 60 календарних днів із дня подачі декларації", – пояснюють у податковій.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).