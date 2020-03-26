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26 березня • оновлено в 14:57
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Українцям масово відмовляють в мікрокредитах

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В Україні мікрофінансові організації почали масово відмовляти у видачі кредитів. Пені і штрафи їм стягувати заборонили законом, тому серед всіх бажаючих доводиться вибирати тільки тих, хто з великою ймовірністю поверне кредит.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив директор ШвидкоГроші Олександр Холод. "У цей складний кризовий час ми змушені видавати кредити тільки найнадійнішим і перевіреним клієнтам. Ми не готові брати на себе ризик неповернення або збору заборгованостей, які ніяким чином не впливають на нашу дохідну частину. Все фактично заморожується на час карантину".

Українцям масово відмовляють в мікрокредитах

В обставинах, що склалися МФО стали краще зважувати кожне рішення з видачі, щоб знайти баланс – зберегти і бізнес, і клієнтів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в зв'язку з карантином через спалах коронавируса банкам в Україні заборонять нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки по кредитах на споживчі потреби. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин кредит
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