Українцям масово відмовляють в мікрокредитах

В Україні мікрофінансові організації почали масово відмовляти у видачі кредитів. Пені і штрафи їм стягувати заборонили законом, тому серед всіх бажаючих доводиться вибирати тільки тих, хто з великою ймовірністю поверне кредит.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив директор ШвидкоГроші Олександр Холод. "У цей складний кризовий час ми змушені видавати кредити тільки найнадійнішим і перевіреним клієнтам. Ми не готові брати на себе ризик неповернення або збору заборгованостей, які ніяким чином не впливають на нашу дохідну частину. Все фактично заморожується на час карантину".

В обставинах, що склалися МФО стали краще зважувати кожне рішення з видачі, щоб знайти баланс – зберегти і бізнес, і клієнтів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в зв'язку з карантином через спалах коронавируса банкам в Україні заборонять нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки по кредитах на споживчі потреби. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся