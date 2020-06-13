Українцям масово "блокують" карти, а тоді залишають без копійки: як уберегтися від нової атаки шахраїв

Олександр Литвин Особисті фінанси 18:00, 13.06.2020

Українцям масово надсилають повідомлення від імені НБУ і великих банків. Під час розмови шахраї намагаються дізнатися дані карти, а тоді відразу ж знімають із неї кошти.

OBOZREVATEL зв'язався з шахраями і дізнався, як вони втираються в довіру до українців і залишають клієнтів банків без копійки.

Ало! Це з НБУ!

Бази контактів із номерами телефонів і навіть ПІБ уже давно "гуляють" в інтернеті. Ми вже неодноразово писали про те, скільки коштують контакти, де і як їх продають і яким чином збирають. Українцям дзвонять, пишуть СМС і залякують від імені великих банків або НБУ.

"Шановний клієнте, ПриватБанк із метою безпеки заблокував карту. Зверніться за номерами телефонів..." – повідомлення з подібним текстом щодня отримують тисячі українців. Це саме СМС прийшло і на номер телефону кореспондента OBOZREVATEL.

Карту банк не блокував, а подібні повідомлення ніколи не розсилають. Ми звернулися у службу підтримки фінансової установи і передали всі зазначені в повідомленні номери телефонів. Незважаючи на це, вже наступного дня прийшло повторне повідомлення з таким самим змістом. Цього разу ми вирішили передзвонити шахраям.

– Центральне управління безпеки Національного банку України. Як до вас можна звертатися? – відповів молодик по телефону. На відміну від справжнього працівника кол-центру, наш співрозмовник має проблеми з дикцією і говорить російською.

– У вас є інші карти, крім ПриватБанку? Нікому не передавали карту? Помилочок не робили, коли вводили код авторизації? – продовжує бесіду співрозмовник.

Шахрай пояснив: гроші під загрозою, хтось намагається зламати карту і зняти всю готівку. Щоб урятуватися, треба терміново пройти до банкомату і передзвонити. Через деякий час ми знову передзвонили на вказаний номер, мовляв, уже дійшли до банкомату. Але цього разу нам відповів уже інший "працівник НБУ" і запропонував діяти за іншим сценарієм.

"Візьміть вашу карту в руки. Почастішали шахрайські схеми в Україні. Ми блокуємо карти з метою вашої безпеки", – заявив шахрай. Відрізнити псевдооператора від справжнього неважко. Замість "в Україні" він каже "на", використовує українізми, а на задньому фоні, якщо прислухатися, можна почути, як хтось голосно матюкається. Як виявилося, так вчинить і наш співрозмовник.

Потім, щоб підтвердити, що "карту не продали", треба назвати повний номер карти, термін придатності, ще й продиктувати СVV. Коли шахрай втомився повторювати прохання, перейшов на матюки й образи.

Експертка у сфері кібербезпеки Марина Кобейник розповідає: подібні схеми вже давно відомі і працюють не перший рік. Шахраї купують банківські карти в українців і базу контактів в інтернеті. Розсилають повідомлення в пошуках наївного клієнта, а потім змушують переказати гроші зі своєї картки на куплену. Отриманий "прибуток" знімають у банкоматах.

"Зараз, я б сказала, є певне загострення з шахрайством. І скільки не веди пропаганду, не розповідай, що нікому не можна називати свої особисті дані та завжди потрібно передзвонювати в банк за тим номером, який вказаний на вашій карті, все одно знайдеться хтось, хто переконає у зворотному", – розповідає Кобейник.

Як врятувати гроші

  • Не відповідайте на СМС із незнайомих номерів і не розмовляйте з працівником банку, який сам вам подзвонив. Якщо ви хочете переконатися, що маєте справу зі справжнім банком, телефонуйте на гарячу лінію фінансової установи, а не набирайте зазначені в СМС номери.

  • Нікому не називайте номер своєї картки, цифри на зворотному боці, термін давності. Маючи всю цю інформацію, карту можна використовувати, щоб оплатити покупку або перевести гроші.

  • Не озвучуйте паролі і коди. Таким чином можна верифікувати переказ коштів зі своєї карти на чужу.

Незважаючи на те, що банки вкладають в систему безпеки левову частку своїх бюджетів, впроваджують нові механізми захисту рахунків, через довірливих клієнтів шахраї продовжують заробляти мільйони. За даними НБУ, щороку лише офіційно в Україні фіксують 30-35 тис. випадків шахрайства з картами. І в абсолютній більшості головна причина – недотримання клієнтами правил безпеки.

Також варто зазначити, що якщо ви самі зробили переказ або розголосили свої дані, банк не повертатиме втрачене.

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Економіка Особисті фінанси

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