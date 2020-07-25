Українцям кардинально перерахують пенсії в кілька етапів: що і коли зміниться

Українців у 2021-му чекає значне зростання пенсій. Усім, хто отримує виплату за віком, їх підвищать на 15 %. Крім того, через зростання мінімальної зарплати перерахують і пенсії тим, хто виконав вимоги щодо стажу.

Про те, як і кому перерахують пенсії в 2021-му, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У березні проведуть чергову індексацію: хто і скільки отримає

Підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець. Наприклад, можуть бути надбавки за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або у зв'язку з наявністю повного стажу.

Підвищення становитиме близько 15 %. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2 400 грн, то після березневого підвищення пенсіонер зможе отримати 2 760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1 500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму Бонапарт (1 769 грн з грудня 2020 року).

Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1 %:

Річ у тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з щороку стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Щоб виправити ситуацію, ще минула влада вирішили щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50 % інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

Пенсійна реформа на паузі

В Україні в наступному році обіцяють запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Частину зарплати доведеться віддавати на особистий рахунок, але зате після виходу на заслужений відпочинок можна буде отримати відразу дві пенсії.

За найближчі місяці "слуги" в парламенті і в уряді повинні домовитися про єдину модель, спільно її доопрацювати й переконати Раду підтримати нововведення.

Проєкт Кабміну:

додатковий внесок платити не потрібно – 2 % заберуть з ЄСВ і ще 2 % – прибуткового податку;

отримати всю накопичену суму можна буде відразу (у Кабміні підрахували, що, якби таке нововведення працювало вже зараз, пенсіонери могли б розраховувати на заощадження в розмірі 1 млн грн);

українці, які старші 50 років, не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Пенсії в Україні зміняться

Проєкт Ради:

на пенсію доведеться платити додатковий внесок (він поступово зростатиме з 3 до 7 %);

внесок розділять між собою співробітник і роботодавець;

з 2023-го по 2030 рік будуть платити по 3 % із зарплати, з 2030-го – 4 %, з 2040-го – 6 %, а з 2050 року – 7 % щомісяця.

У результаті загальне навантаження на зарплату за перші три роки зросте на 3 процентних пункти. Наприклад, якщо зараз із 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже через кілька років ця сума становитиме 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір в 1,5 % (якщо війна на той час закінчиться).

Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL розповів: нова пенсійна система – далеко не панацея. За фактом людям пропонують відкладати відразу у два джерела й отримувати виплату з них же, але через 15–20 років. Чинним пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, упевнений політик, потрібно саме з ними.

"Йдеться про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто з вашої зарплати повинні будуть зняти додаткові гроші й відправити до недержавного Пенсійного фонду. Він повинен буде купити акції якихось підприємств і отримати гарантований дохід вище від інфляції. Відповідно, за 20 років іде накопичення, і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

Нова мінімалка вплине на рівень пенсій

В Україні через підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. З липня 2021-го такі пенсіонери отримуватимуть не менш ніж 2 600 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У 2020-му українців чекає незначне підвищення мінімальної зарплати вже у вересні – на 5,9 % до 5 000 грн. У наступному році цей показник, обіцяє прем'єр, підвищать удвічі.

з 1 січня 2021-го – 6 000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6 500 грн.

З огляду на те, що в Україні досить швидко ростуть ціни, додає аналітик Єгор Комов, таке зростання в кращому разі дасть змогу найменш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП (мінімальна заробітна плата. – Ред.) Базується на п'яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати йшли і в 2016–2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги й недоліки тодішнього рішення", – заявив прем'єр.

Водночас зросте й пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40 % мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2 400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2 600 грн.

Учений Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн усім, хто має вдосталь стажу й досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількісті українців