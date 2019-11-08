Українцям двічі перерахують пенсії: проєкт бюджету на 2020 рік

В Україні мінімальні пенсії з 1 липня зростуть із 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн. Водночас фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, вже зараз становить 3,1 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, загальний показник прожиткового мінімуму збільшать на 162 грн і він складе всього лише 2027 грн. Це вдвічі нижче, ніж обіцяв президент. Щоправда, заразом у Кабміні анонсували "рішучі кроки" на шляху до підвищення соціальних стандартів. Однак конкретних пропозицій за кілька місяців роботи чиновники так і не розробили.

Пенсії в Україні

Чому це важливо? До прожиткового мінімуму прикріплені майже 150 різних виплат. Зокрема й мінімальна пенсія – вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних. Водночас наступного року, згідно з бюджетом, реальний розмір пенсії буде значно нижчим за фактичний прожитковий мінімум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії для майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать десь на 25% від отриманої надбавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.

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