Українцям дозволять штрафувати роботодавців і "прогулювати": в Кабміні підготували нововведення

Українці, яким затримують зарплату щонайменше на 15 днів, зможуть не ходити на роботу і за кожен день отримувати від роботодавця "пеню" в розмірі облікової ставки НБУ.

Такі нововведення передбачені в розробленому Мінсоцполітики законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав працівників...".

"У разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 календарних днів працівник має право тимчасово припинити виконання роботи на весь період затримки, попередивши про свої дії власника або уповноважений ним орган у письмовій формі не пізніше ніж за два дні. У такому разі працівник звільняється від обов'язку виконувати свої трудові обов'язки і має право у свій робочий час бути відсутнім на робочому місці", — зазначено у документі.

ubr.ua

Крім звільнення від роботи через затримку зарплати, законопроект передбачає:

зобов'язання роботодавця оплатити працівнику пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день затримки понад 15 днів;

виплати працівнику компенсації в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців) в разі порушення справи про банкрутство роботодавця або припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

мінімальний розмір лікарняного — близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

мінімальні добові — 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові — 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон — до 80 євро.

Зазначимо, що в Україні вже кілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його ухвалять, робочий день збільшать з 8 до 12 години, але не для всіх. Такий графік може бути прописаний в колективному договорі. Також введуть поняття "ненормованого робочого дня". Профспілки заявили, що така норма може призвести до "примусової праці", а ось HR-експерти вважають, що для українців це шанс заробити і можливість законно залишатися на роботі.

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