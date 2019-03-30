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Українцям дозволять не ходити на роботу: озвучені нюанси майбутнього нововведення

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В Україні в цілому позитивно оцінили ініціативу Міністерства соціальної політики, що дозволяє співробітникам, яким не платять зарплату понад 15 днів, не виходити на роботу. Водночас представники українських профспілок зазначають, що новий законопроект має і певні нюанси.

"Нас турбує норма в законі про невиплату 50% від заробітної плати. Є загроза, що будуть просто платити половину суми співробітникам, і формально не мати проблем із законом. На цьому наполягають роботодавці, і Мінсоцполітики в результаті просто не підтримають цей закон. Вони вважають, що ця норма може бути запобіжником", – заявив юрист Незалежної профспілки гірників України Гліб Колесов у коментарі OBOZREVATEL.

Крім того, за його словами, побоювання викликає і норма про неможливість покинути робоче місце тим людям, які працюють в особливо важливих сферах діяльності.

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"У нас у Конституції гарантовано – держава створює рівні умови для всіх, у тому числі і право на роботу і гідну оплату праці. В цьому аспекті є вибірковий підхід", – наголосив юрист.

У цілому позитив нового проекту закону підтримує і голова Профспілки будівельників України Василь Андрєєв. Однак він зазначив, що ініціатива не вирішує проблеми тих, кому вже винні грошей.

"Друга проблема – не платити половину зарплати можна цілком легально, і нічого не буде. З іншого боку, кримінальна відповідальність посилилася. Зараз можна погасити заборгованість до суду і проблеми зникнуть, то згідно з цими правилами, це можна зробити до підписання обвинувального висновку. Також радує той факт, що працівники можуть на законних підставах не працювати, якщо їм не платять заробітну плату", – підсумував він.

Українцям дозволять не ходити на роботу: озвучені нюанси майбутнього нововведення

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

  • мінімальний розмір лікарняного — близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

  • мінімальні добові — 60 грн (сума не змінилася);

  • максимальні добові — 417,3 грн (було 372,3 грн);

  • відрядження за кордон — до 80 євро.

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