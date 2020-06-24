Українцям доведеться заплатити податки на машини: "Слуги народу" показали нові правила

В Україні власники дорогих автомобілів щорічно повинні платити податок в розмірі 25 тис. грн. Зараз така норма стосується тільки елітних авто, проте 45 нардепів від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №3704, який суттєво розширить кількість платників транспортного податку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз податок стосується тих, чиї автомобілі не старше п'яти років і їх оцінна вартість становить від 375 мінімалок (від 1,7 млн грн в 2020 році). Згідно із законопроектом №3704, з'являться нові критерії для сплати податку:

вік машини до 8 років;

вартість до 200 мінімалок (у 2020 році це 944 тис. грн).

Тобто левова частка тих українців, яка ніколи не платила податок на авто, змушена буде віддати в бюджет 25 тис. Грн.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так званий податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Більш того, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 23 травня набули чинності нові правки до Податкового кодексу, які не просто розширили повноваження контролюючих органів, а й збільшили ставки. Незважаючи на критику як з боку бізнесу, так і в самій владі, документ довелося ухвалити – цього вимагав МВФ.