Українцям через лічильники будуть відмовляти в субсидії: проєкт Кабміну

В Україні пропонують забрати субсидії на газ у тих, хто відмовиться від лічильників

В Україні Міненерго пропонує підвищити норматив споживання газу і при цьому відмовляти в субсидії тим, хто відмовиться від установки лічильників.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В результаті всі ці нововведення повинні привести до того, що українцям буде вигідніше встановлювати газові лічильники, а не платити згідно з нормативом, який, як стверджують в Міненерго, занижений.

Ще одне нововведення цієї постанови: якщо відключили гарячу воду, за газ доведеться платити більше. Наприклад, влітку сім'я з трьох осіб повинна платити без лічильника за 15,6 кубометра газу. Або приблизно по 3,9 кубометра за тиждень.

Коли в районі, де живе ця сім'я, проводитимуть гідравлічні випробування, норматив на людину в місяць підвищать до 7,1 кубометра через відсутність гарячої води (а взимку до 12 кубометрів). Тобто за тиждень доведеться платити за 5,3 кубометра, а в сумі за місяць, у якому проводять гідравлічне випробування, потрібно буде заплатити за "зайві" 2,8 кубометра газу.

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Анатолій Копчун упевнений: нормативи споживання газу в Україні дійсно потрібно переглядати, але лише після того, як у всіх українців буде можливість отримати лічильник, вартість якого закладена в тарифі.

"Ми платимо за лічильник у тарифі на газ, а тепер повинні ще й переплачувати, бо нам не встановили цей лічильник? У чому тут логіка для споживачів? Нормативи потрібно підвищувати, не сперечаюся. Але де усереднений аналіз споживання від Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг? Нам хтось показав розрахунки? Чому в постанові посилаються на оцінки зацікавленої сторони – постачальника – велике питання", – говорить Копчун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ впали на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.

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