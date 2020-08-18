Українцям через кілька тижнів перерахують зарплати: скільки отримуватимемо й чому цього мало

В Україні вже з 1 вересня мінімальну зарплату підвищать із 4723 до 5000 грн, заявили в Кабміні. Таке зростання нібито дозволить частково компенсувати економічні складнощі, пов'язані з карантином і пандемією.

За різними оцінками, вже зараз мінімалка повинна бути від 5,1 до 6,9 тис. грн. Про те, як і кому підвищать зарплати і до чого це призведе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що зміниться з 1 вересня:

українці не будуть отримувати зарплату менше ніж 5 тис. грн за повний робочий день;

виростуть деякі податки і штрафи;

збільшаться надходження до місцевих, державного бюджетів та до бюджету Пенсійного фонду;

підвищать розмір гарантованої пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років.

Зарплата збільшиться у всіх українців?

Ні, мінімальна зарплата – це така собі риса: менше – не можна, а більше – можна. Скільки українців отримують мінімалку, сказати складно. Як розповів у коментарі OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева, приблизно 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають таку зарплату. Але це тільки офіційно, мовляв, більшість із них отримує частину доходу в конверті.

Тобто є два варіанти, за яких на вас відобразиться підвищення мінімалки. Перший – ви отримуєте левову частину зарплати в конверті, а офіційно живете на мінімальний оклад. У такому разі роботодавець змушений буде збільшити розмір білої зарплати. Другий – ви дійсно отримуєте мінімалку. Тоді розмір вашого доходу повинен зрости щонайменше на 277 грн.

А навіщо взагалі підвищувати мінімалку?

В Україні левова частка зарплат перебуває в тіні. Підвищення мінімалки – один із інструментів для виведення доходів у легальну площину.

"Сьогодні мінімальна зарплата, якщо ви спробуєте найняти різноробочого, то менше ніж за 8 тис. грн на місяць він працювати не буде, навіть у регіоні. У Києві взагалі менше ніж 10 тис. грн не платять. Це говорить про те, що сьогоднішній рівень мінімальної заробітної плати в 4723 грн істотно занижений. Завдання уряду – спробувати відновити баланс. Тим паче від цього балансу залежить як дохідна частина бюджетів (і місцевого, і державного), так і бюджет Пенсійного фонду", – пояснює Рева.

Крім того, розмір зарплат в Україні істотно занижений. У всякому разі, так вважають у Федерації профспілок. Голова організації Григорій Осовий вказує на європейський досвід. Якщо там у структурі витрат промислових підприємств десь 25-30% займає фонд оплати праці, то в Україні всього 5-8%. І це з урахуванням, що великі промислові підприємства платять найчастіше "білі" зарплати.

Працю українців недооцінюють, вважає Осовий, а бізнес повинен шукати інші можливості для економії. Профспілки традиційно погоджуються з підвищенням мінімальної зарплати, на відміну від асоціацій роботодавців.

Українцям підвищать мінімалку Pixabay

Яка повинна бути мінімалка в Україні?

Це питання найбільш складне. Є різні методи розрахунку розміру мінімальної зарплати. У країнах, де спостерігається відтік робочої сили і значна трудова міграція, влада намагається наблизити мінімальну зарплату до рівня медіанної. Це дозволяє з одного боку забезпечити соціальну рівність, а з іншого – конкурувати з державами з більш високими заробітними платами.

Експерти МОП упевнені: мінімальна зарплата повинна становити 60% від середньої. Згідно з останніми даними Держстату, в середньому українці отримують 11 579 грн (дані на червень), відповідно, мінімалка повинна бути не менше ніж 6947 грн. Тут також варто враховувати, що середні зарплати в країні ростуть щомісяця, а мінімальну зарплату в ліпшому разі переглядають двічі на рік. Тому, підвищуючи соціальні гарантії, потрібно закладати прогноз зростання середньої зарплати.

Ще один варіант – утримувати мінімалку на рівні реального прожиткового мінімуму. Станом на червень він становив 5100 грн для працездатних. Тобто навіть після підвищення мінімальної зарплати ті працівники, які отримують мінімум, не зможуть дозволити собі навіть мінімальний набір товарів і послуг.

Рева ж вважає, що мінімалка вже повинна бути приблизно 6000 грн. "Ця дія правильна, але недостатня. З урахуванням втратити з початку року їм сьогодні вже потрібно було встановлювати мінімальну зарплату на рівні 6000 грн", – пояснив міністр.

А ось учена, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в коментарі OBOZREVATEL зовсім заявила: просто так призначати мінімалку не можна. Про її розмір повинні домовлятися в межах тристороннього діалогу: профспілки (представники працівників), роботодавці й держава. Вручну ж міняти цифри, на думку вченої, неправильно.

Чи вистачить грошей на підвищення мінімалки?

Зростання мінімалки згодом компенсує додаткові витрати на зарплати, впевнений фінансовий аналітик Єгор Комов. Як підрахували в Мінфіні, прийдешнє підвищення до 5000 грн дозволить додатково отримати до Пенсійного фонду 1,2 млрд грн і ще 1,2 млрд грн прибуткового податку до місцевого й державного бюджетів.

"Підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Тут є своя тонка межа, після якої бізнес буде йти в тінь. Думаю, до 6000 грн зараз можна практично безболісно підвищити мінімальну зарплату. Але тут потрібно ухвалювати рішення з огляду на позиції зацікавлених сторін і можливості бюджету", – додає Комов.

Більше після зростання мінімалки доведеться платити й фізособам-підприємцям (ФОП). Наприклад, "єдинники" другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 944 і 1039 грн відповідно. З першого вересня платежі виростуть до 1000 і 1100 грн.

Без справедливої мінімальної зарплати й чесних податкових відрахувань у державному бюджеті не з'являться кошти на інфраструктуру, освіту, медицину. Важливо до того ж, щоб культура чесно платити податки стала обов'язковою у всій країні. У ситуації, коли роботодавець дає частину в конвертах, винен зокрема й той, хто погоджується на ці конверти.

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