Українцям через кілька тижнів перерахують податки і виплати: скільки отримаємо і заплатимо

В Україні разом з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня перерахують цілу низку виплат. Наприклад, податок для першої групи "єдинників" збільшиться майже на 20 грн, також зростуть субсидії, якщо дохід не буде змінюватись.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

У формулі розрахунку розміру знижки також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решту повинна покрити субсидія.

Для прикладу, з прожитковим мінімумом у 2027 грн обов'язковий платіж для сім'ї з чотирьох осіб із сукупним доходом 10 тис. становить 928 грн. А після підвищення прожиткового мінімуму 2118 грн ця ж сім'я з тим же доходом повинна буде віддавати за комуналку вже 885 грн.

Податки. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", – йдеться в ст. 293 Податкового кодексу. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатної людини становить 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. Після першого липня прожитковий мінімум становитиме 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Аліменти і виплати військовослужбовцям. Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію (вона становить два ПМ) і мінімальний розмір аліментів. Як пояснює юристка Діна Дрижакова, розмір аліментів визначає суд, він залежить від багатьох факторів (матеріальне становище іншого з батьків, розмір заробітної плати того, хто буде платити аліменти тощо), законом визначено лише мінімальні розміри аліментів: не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці в 2020 році мають заплатити податки за свої квартири й будинки за минулий рік. Платити потрібно за нерухомість, яка перевищує площу 60 кв. м (квартири) і 120 кв. м (для будинків). Водночас власники великих квартир (від 300 кв. м) і будинків (від 500 кв. м) додатково отримають квитанцію на 25 тисяч гривень.