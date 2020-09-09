Українцям через кілька місяців перерахують пенсії: хто отримає на 570 грн більше

В Україні з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн, а максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Максимальна пенсія збільшиться на 570 грн, мінімальна – на 57 грн. Крім того, якщо зараз прибавка за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.

Варто відзначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують як мінімум 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак за рахунок зростання доплати їх виплати можуть незначно збільшиться.

Відзначимо, в 2020 році Рада прийняла два закони, згідно з якими люди старше 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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