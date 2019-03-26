Українцям через декілька днів почнуть роздавати по 1,7 тисячі: кого стосується

В Україні з 1 квітня 2019-го сім'ї, в яких є щонайменше 3 дитини, починаючи з третьої, на кожну видаватимуть по 1,7 тис. грн на місяць.

Як повідомляють в прес-службі Міністерства соцполітики, гроші будуть виплачувати батькам, поки дитині не виповниться 6 років. "Доплата стосується не тільки тих, хто народив або народить дитину в цьому році. Кожна сім'я, маючи посвідчення багатодітної, має можливість з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом із яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну дитину по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини", – зазначили в Мінсоцполітики.

Зазначимо, що всього в Україні 160 тис. багатодітних сімей виховують дітей у віці до 6 років. До кінця року їм роздадуть 2,4 млрд грн. Щоб оформити допомогу, одному з батьків потрібно звернутися до найближчого відділення соцзахисту і написати заяву. З собою потрібно мати посвідчення багатодітної сім'ї та свідоцтва про народження дітей. Гроші можна буде отримати через "Укрпошту" чи банк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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