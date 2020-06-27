Українцям через кілька днів перерахують пенсії: хто отримає 740 грн надбавки

В Україні з 1 липня на 74 грн підвищать мінімальні і на 740 грн максимальні пенсії.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, всі українці на заслуженому відпочинку повинні отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. Зараз це від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 грн. Тобто в результаті нововведення підвищать мінімальну і максимальну пенсії, а також надбавки за понаднормовий стаж.

Як розповіли в прес-службі Кабміну, прийдешній перерахунок уже закладений в бюджет ПФУ, тому затримок не буде. "Індексація прожиткового мінімуму передбачена вже ухваленим бюджетом України на 2020 рік. Всі суми закладені в бюджет, виплати будуть здійснені вчасно", – розповідають в уряді.

Так, за кожен рік понад нормативного стажу (від 30 років для жінок і 35 – для чоловіків) має бути надбавка в розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може розраховувати на надбавку 163,8 грн, а після перерахунку – вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить до 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. До того ж у найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже удвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.