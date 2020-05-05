Українцям через карантин можуть підвищити пенсійний вік або знизити пенсії: кого торкнеться

Українці, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину зарплати, в майбутньому можуть отримати нижчу пенсію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, у формулі розрахунку пенсій враховується як стаж, так і розмір заробітної плати. Якщо на час карантину втратити роботу на кілька місяців або отримувати нижчу зарплату, в майбутньому це вплине і на розмір пенсійної виплати.

Більше того, у 2020 році стаж для виходу на пенсію становить 27 років, щорічно він зростатиме на 12 місяців, допоки не складе 35 років. Ті українці, які не зможуть виконати норму по стажу, повинні будуть працювати до 63 або навіть 65 років. Для частини українців навіть незначна "пауза" в стажі може призвести до того, що на пенсію можна буде вийти пізніше.

Пенсії в Україні

У Міністерстві соціальної політики додають: вихід із цієї ситуації – добровільно підписати угоду з Пенсійним фондом і самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок. Тоді час, поки ви не працюєте, буде також зараховуватися у ваш стаж. Мінімальний місячний внесок – 1039 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, уже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.