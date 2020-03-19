Українцям через карантин компенсують частину комуналки: кому і як

Держава зібралося компенсувати українцям частина витрат на комуналку через те, що вони під час карантину змушені більше перебувати вдома. Це призведе до величезних витрат з бюджету.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, який поспілкувався з чиновниками і дізнався деталі можливого нарахування компенсацій.
Компенсація комуналки
УНІАН
Зараз відомства розробляють низку механізмів. Найпростіше збільшити розмір субсидії. Вже є готова фінансова інфраструктура, не потрібно буде відкривати нові рахунки, досить просто один раз перевести більш значну суму.
Однак, в кінцевому варіанті, наприклад, компенсувати витрати можуть не всім субсидіантам, а, наприклад, тільки пенсіонерам. Тоді гроші можуть перевести на пенсійні рахунки. Ще один варіант – видавати гроші деяким пільговим категоріям (багатодітним сім'ям, малозабезпеченим). Тоді також можуть використовувати вже відкриті банківські рахунки.
Грошей критично не вистачає
Бюджет України вже не виконується. Неофіційно OBOZREVATEL розповідають: грошей критично не вистачає, тому розраховувати на значну підтримку не доводиться. Більш того, з 1 квітня президент Володимир Зеленський вже анонсував видачу пенсіонерам по 1 тис. грн (тим, хто отримує до 5 тис. грн), а на це знадобиться близько 9,8 млрд грн.
Тому разова компенсація в кращому випадку компенсує додаткові витрати. А говорити про те, що платити доведеться менше, ніж минулого місяця, не доводиться. Куди істотніше може вплинути зниження вартості газу на світових ринках, про це незабаром докладно розповість OBOZREVATEL.
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