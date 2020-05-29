Українцям будуть платити по дві пенсії: скільки можна буде отримати після нової реформи

В Україні з 2021 року Кабінет міністрів планує провести нову пенсійну реформу і ввести накопичувальний рівень. В результаті при виході на заслужений відпочинок українці зможуть отримувати по дві виплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. При невеликих відрахуваннях друга виплата, скоріше, може вважатися надбавкою до пенсії, а не гарантією безбідної старості. Головний принцип – скільки відклав, стільки й отримав. І то за умови, що накопичувальний фонд не впаде або держава не вирішить залишити гроші собі (з досвіду Росії, наприклад).

Для прикладу, якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Який був би розмір другої пенсії:

При зарплаті в 20 тисяч і внесок в 7% – 2 тисячі гривень;

При зарплаті в 10 тисяч і внесок в 7% – 1,02 тисячі гривень.

Пенсії в Україні

Зараз на пенсію українці віддають 18,8% зарплати (частина єдиного соцвнеску). Зібраних грошей катастрофічно не вистачає, дефіцит Пенсійного фонду сягнув понад 170 млрд грн і продовжує зростати.

Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL розповів: нова пенсійна система – далеко не панацея. За фактом людям пропонують відкладати відразу в два джерела і отримувати виплату з них же, але через 15-20 років. Чинним пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, упевнений політик, потрібно саме з ними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд з діючою солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

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