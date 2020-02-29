Українцям будуть доплачувати на пенсії: як за законом отримати надбавку

Українці мають право пізніше вийти на заслужений відпочинок і отримати надбавку до виплати. Платити будуть за кожен місяць без пенсії.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, якщо вийти на пенсію пізніше, розмір виплати можна збільшити. Як нагадує юрист Олександр Плахотник, за кожний місяць відстрочки виплати її розмір збільшується на 0,5%. При цьому, якщо відстрочити пенсію більш ніж на 5 років, надбавка за кожні 12 місяців складе 0,75%.

З виплатами пенсій на Донбасі є дуже складне питання

Наприклад, якщо вийти на пенсію в 63 роки, розмір пенсії збільшиться на 18%. Важливо відзначити, що за неповний місяць доплачувати не будуть. У законі йдеться:

"Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком ", – йдеться в законі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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