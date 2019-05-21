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/Особисті фінанси

Українцям буде складніше отримати кредит: нововведення НБУ

14.5тЧитати матеріал російською

В Україні посилять умови для отримання кредиту в банку. Національний банк своєю постановою №70 з 1 липня 2019 року ввів у дію тестовий режим нової системи, а з 1 грудня всі фінансові установи повинні будуть ретельно вивчати своїх клієнтів.

Про це повідомляє видання UBR. Проблемним позичальникам стане дуже складно отримати банківський кредит. Документ зобов'язує банки враховувати дані з Кредитного реєстру Національного банку (в ньому збираються відомості про видані кредити) під час розрахунку кредитного ризику перед видачею позик. І підприємствам, і простим людям.

Кредитний ризик розраховується при видачі будь-якого кредиту. Він складається з 10 класів, які вираховують, оцінюючи самого позичальника — його можливості з погашення позики. А також оцінюючи заставне майно. По суті, людина або підприємство отримує бали за різними характеристиками. Якщо цих балів недостатньо, їм відмовляють у наданні кредиту, якщо достатньо — вони отримують кошти.

Кредити в Україні

Кредити в Україні

pixabay

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Згідно з постановою №70, банки зобов'язуватимуть оцінювати фізосіб і юросіб за найгіршим класом боржника, якщо у Кредитному реєстрі НБУ є інформація про кредитні неплатежі в інших банках. Або про несвоєчасні розрахунки. Найгірший клас — це вирок. Кредит точно не дадуть. Інакше банк звинуватять у ризиковій діяльності, оштрафують або навіть позбавлять ліцензії.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні активізувалося кредитне шахрайство. Жертвою може стати будь-хто — паспорти та інші особисті дані продають в інтернеті, а зловмисники призвичаїлися підробляти практично будь-які документи.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2019 року всі банки перед тим, як видавати кредити, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта в єдиному кредитному реєстрі.

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Читайте всі новини по темі "Кредитування в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кредитування в Україні
Місце
Україна
Теги
кредитбанківська картка
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