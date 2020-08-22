Українцям без лічильників на газ доведеться платити в три рази більше

В Україні з 1 січня 2020 року тим сім'ям, які не встановили газові лічильники, норматив на споживання газу збільшать в три рази. Відповідно збільшаться і суми в платіжках.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в якому вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

Наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то по граничним нормативам доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину) . Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто в три рази.

Норматив споживання газу переглянуть 104.ua

Зараз в учасників ринку і профільних нардепів є загальне розуміння, що газ не відключатимуть. Замість цього постачальникам дозволять просто збільшити норматив до пределельного. Наприклад, як розповів OBOZREVATEL перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Але по відчуттям парламентарія, замість цього всього лише продовжать стару норму. "У мене є відчуття, що дія закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать" – сказав Кучеренко.

Відзначимо, як писав OBOZREVATEL:

В Україні тарифи на газ із серпня перестане контролювати уряд. А вже взимку це може призвести до подорожчання блакитного палива з близько 3 до 10 грн за кубометр.

Українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал