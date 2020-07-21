Українцям анонсували різке підвищення пенсій: коли і як перерахують виплати
Як отримати високу пенсію. колаж
Кабінет міністрів анонсував чергове підвищення пенсій в березні 2021 року. В результаті такого кроку в середньому українці можуть отримати надбавку в розмірі 15%.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець. Наприклад, можуть бути надбавки за сверхстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або в зв'язку з наявністю повного стажу.
Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після березневого підвищення пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).
Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:
Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж в роках * 1%:
Справа в тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.
Щоб виправити ситуацію, ще минула влада вирішила щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50% інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.
Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.
Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.
Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.