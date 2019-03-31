Українців зобов'яжуть самим збирати на пенсію: скільки заплатимо

В Україні Нацкомісія з фондового ринку та цінних паперів разом з Кабміном розробила законопроект про введення другого рівня пенсійної системи. У майбутньому, якщо документ ухвалять, кожен українець буде віддавати 10% на свою майбутню пенсію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, перший рік кожен українець повинен буде відкладати на пенсії 2%, і кожен наступний рік ставка буде збільшуватися на 1 процентний пункт, до тих пір, поки не досягне 10%. Як зазначає член Нацкомісії Олександр Панченко, зростання ставки відбуватиметься тільки за умови, якщо середня зарплата за рік збільшиться як мінімум на 5%.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко відзначає: було б справедливо також залучити до сплати внесків роботодавців. Як нагадує вчений, після зниження ставки ЄСВ більшість з них зекономлені кошти просто залишили собі, замість того, щоб відразу підвищити зарплати або створити нові робочі місця.

Українці отримають право самостійно вибирати керуючу компанію, яка буде інвестувати зібрані гроші. Законом передбачена перевірка всіх компаній і їх ліцензування.

Розмір "другий" пенсії буде залежати від суми вкладу. Якщо щомісяця відкладати 10%, на пенсії можна буде отримати виплату рівну 12-14% останньої зарплати, зазначає фінансовий аналітик Єгор Комов. Ще одна важлива норма законопроекту: зібрані заощадження в разі смерті учасника накопичувальної системи передадуть його родичам (це стане частиною спадщини).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

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