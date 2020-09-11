Українців знову закриють по домівках на карантин? Розкрито плани Кабміну

Олександр Литвин Особисті фінанси 09:17, 11.09.2020 Оновлено: 09:40, 11.09.2020

В Україні, незважаючи на різке зростання кількості хворих на коронавірус, вводити жорсткий карантин не будуть.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповіло високопоставлене джерело в уряді, на рівні прем'єра і президента вже ухвалено рішення: ситуацію з тотальними заборонами і закриттям бізнесу не повторюватимуть.

"Прем'єр зовсім недавно проводив зустріч із великим бізнесом. Там знову звучало питання, чи чекати тотального карантину і взагалі до чого готуватися. Прем'єр укотре сказав, що не буде жорстких обмежень, говорив про те, що дуже дієвим виявився адаптивний карантин", – зазначив співрозмовник.

З огляду на те, що статистика захворюваності зростає, у владі вирішили акцентувати увагу на позитивних моментах: місця для інфікованих у лікарнях заповнені менш ніж наполовину, а рівень смертності всього близько 2% – один із найнижчих.

"Ми будемо рівнятися в будь-якому разі на досвід Європейського Союзу та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але й тут настрої змінилися. Якщо раніше нам наводили приклад Італії, якій вдалося зупинити спалах, то зараз говорять уже про Швецію, де локдауна не було", – додає співрозмовник.

Але медики стверджують зворотне: лікарні в багатьох регіонах заповнені більш ніж наполовину, на госпіталізацію потрапляють пацієнти із середніми і важкими випадками. Багато хто побоюється, що Україна може повторити сценарій березня, який був на початку епідемії в країнах ЄС. Головна причина – у неправильному алгоритмі тестування. Наприклад, у багатьох країнах ЄС, які постраждали від епідемії, зараз ввели масове тестування. Взяти хоча б Іспанію, яка днями першою в Європі переступила позначку в 500 тис. заражених. За минулу добу в Іспанії виявили 8866 хворих, при цьому всього лише 34 летальних випадки.

"Чим більше хворих виявляють – тим більше зменшується відсоток важких і летальних випадків. На початку епідемії у всіх країнах світу були проблеми з тестуванням. Перевіряли тільки тих, хто потрапляв у лікарні, багато залишалося поза статистикою", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL відомий український інфекціоніст Володимир Курпіта.

Спочатку, як неофіційно розповідають чиновники, переглядати рішення про посилення карантину планували в разі, якщо на 100 тис. населення буде не менш ніж 60 хворих. Зараз же ця цифра перейшла на сотні, але рішення так і не ухвалили.

"За попередньою оцінкою ми бачимо, що пік буде приблизно через півтора місяця. Поки це дуже попередньо. Але там зараз різні цифри називають, і деякі справді лякають. Поки консолідоване рішення звучить так: навіщо закривати всю країну, якщо на заході України зростає кількість захворілих, а, наприклад, на півдні – навпаки", – пояснюють в уряді.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Офіс президента офіційно заявив про зрив інспекції позицій ЗСУ

Терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу Шумів

ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії: на черзі Кримський міст

Никогда мы не будем братьями

Інспекцію "ДНР" позицій ЗСУ тимчасово скасували