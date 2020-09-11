Українців знову закриють по домівках на карантин? Розкрито плани Кабміну

В Україні, незважаючи на різке зростання кількості хворих на коронавірус, вводити жорсткий карантин не будуть.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповіло високопоставлене джерело в уряді, на рівні прем'єра і президента вже ухвалено рішення: ситуацію з тотальними заборонами і закриттям бізнесу не повторюватимуть.

"Прем'єр зовсім недавно проводив зустріч із великим бізнесом. Там знову звучало питання, чи чекати тотального карантину і взагалі до чого готуватися. Прем'єр укотре сказав, що не буде жорстких обмежень, говорив про те, що дуже дієвим виявився адаптивний карантин", – зазначив співрозмовник.

З огляду на те, що статистика захворюваності зростає, у владі вирішили акцентувати увагу на позитивних моментах: місця для інфікованих у лікарнях заповнені менш ніж наполовину, а рівень смертності всього близько 2% – один із найнижчих.

"Ми будемо рівнятися в будь-якому разі на досвід Європейського Союзу та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але й тут настрої змінилися. Якщо раніше нам наводили приклад Італії, якій вдалося зупинити спалах, то зараз говорять уже про Швецію, де локдауна не було", – додає співрозмовник.

Але медики стверджують зворотне: лікарні в багатьох регіонах заповнені більш ніж наполовину, на госпіталізацію потрапляють пацієнти із середніми і важкими випадками. Багато хто побоюється, що Україна може повторити сценарій березня, який був на початку епідемії в країнах ЄС. Головна причина – у неправильному алгоритмі тестування. Наприклад, у багатьох країнах ЄС, які постраждали від епідемії, зараз ввели масове тестування. Взяти хоча б Іспанію, яка днями першою в Європі переступила позначку в 500 тис. заражених. За минулу добу в Іспанії виявили 8866 хворих, при цьому всього лише 34 летальних випадки.

"Чим більше хворих виявляють – тим більше зменшується відсоток важких і летальних випадків. На початку епідемії у всіх країнах світу були проблеми з тестуванням. Перевіряли тільки тих, хто потрапляв у лікарні, багато залишалося поза статистикою", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL відомий український інфекціоніст Володимир Курпіта.

Спочатку, як неофіційно розповідають чиновники, переглядати рішення про посилення карантину планували в разі, якщо на 100 тис. населення буде не менш ніж 60 хворих. Зараз же ця цифра перейшла на сотні, але рішення так і не ухвалили.

"За попередньою оцінкою ми бачимо, що пік буде приблизно через півтора місяця. Поки це дуже попередньо. Але там зараз різні цифри називають, і деякі справді лякають. Поки консолідоване рішення звучить так: навіщо закривати всю країну, якщо на заході України зростає кількість захворілих, а, наприклад, на півдні – навпаки", – пояснюють в уряді.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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