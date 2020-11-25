Українців змусять по-новому заплатити податки за квартири: у кого суми виростуть у рази

В Україні кардинально змінять підхід до розрахунку податку на нерухомість. Якщо зараз "норма", за яку не потрібно платити державі, прив'язана до площі, то за новими правилами податок залежатиме від вартості житла. Внаслідок навіть за невелику нерухомість у дорогих районах доведеться щорічно платити в бюджет.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В окремих випадках суми в податкових повідомленнях можуть вирости в кілька разів. Наприклад, за чинними правилами в Києві за квартиру в 70 квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок на нерухомість у розмірі 708,4 грн. А за новими правилами – 2400. За таку саму квартиру, але вартістю в 2 млн грн (наприклад, житло розташоване в центрі) за чинними правилами потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами – 4000.

Відзначимо, зазначені зміни – всього лише проєкт закону. Його розробив глава профільного комітету Данило Гетманцев. Зараз документ обговорюють в Асоціації міст, а після доопрацювання в комітеті винесуть на голосування в зал. До того ж варто відзначити, що навіть після ухвалення нововведення зможуть набути чинності лише з 2022 року. До цього моменту потрібно підготувати базу й оновити кадастрову вартість усіх квартир і будинків у країні.

Водночас пропонують переглянути і податок на машини. Зараз він стягується з авто вартістю від 375 мінімалок, а за новими – від 200. Для розуміння, за старими правилами з наступного року потрібно платити з авто вартістю 2,25 млн грн, а за новими – 1,2 млн грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні особи – підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).