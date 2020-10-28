Українців змусять по-новому платити за квартири: перевірять вартість нерухомості й нарахують податок

В Україні хочуть змінити податок на нерухомість – якщо зараз платити потрібно тільки тим, хто володіє квартирами або будинками великою площею, то за новими правилами стягувати відсоток будуть із тих, хто живе в дорогих апартаментах.

Про те, як і для кого можуть переглянути податок на нерухомість в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що й навіщо хочуть змінити

В Україні податок на нерухомість платять тільки ті, хто живе в квартирах від 60 квадратів і в будинках від 120 кв. м. Водночас згідно із законом місцеві ради можуть збільшити норму, тобто брати гроші тільки з тих, чиї квартири мають площу від 70, а не 60 кв. м (в меншу сторону міняти не можна).

Ставка податку – не більш ніж 1,5% мінімалки за кожен квадрат. Як і у випадку з площею, місцева влада може збирати менше податків і знижувати податок (але не підвищувати). У коментарі OBOZREVATEL глава комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев розповів, що у Верховній Раді готують кардинальні зміни: хочуть оцінювати не метраж, а вартість житла.

Для цього використовують кадастровий реєстр. Він є, але його потрібно оновити і актуалізувати. Тоді чиновники перевірять вартість житла кожного українця й надішлють квитанції тим, у кого дорогі квартира або будинок. "Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок у передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці, ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок залежно від вартості житла", – розповів Гетманцев.

Платити податок будуть ті, чий будинок або квартира стоять вище від порогової суми. "Ми повинні визначити цю суму, і вона буде відповідати потребам і маленьких міст. Цифра є, але я поки не хочу її озвучувати і лякати людей", – сказав Гетманцев.

Як вважають зараз? Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. До того ж ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. В такому разі оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів, це 2833 грн.

OBOZREVATEL Податок на нерухомість в Україні

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде. Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло і заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.

Щоправда, зараз якщо самостійно не звернутися до податкової служби за місцем реєстрації й не подати декларацію із зазначенням розміру додатково отриманого прибутку, податок платити не доведеться.

До чого призведуть нововведення

Будь-які нововведення спочатку призводять до проблем, зазначає податкова адвокатка Ольга Ніколаєнко. Недоліки в чинній системі дійсно є: навіть у великій квартирі можна оформити право власності на декілька членів сім'ї й не платити податок, але, незважаючи на це, система все одно працює.

"Важливо зазначити, що зараз місцеві ради можуть ухвалювати рішення і про ставки податку, і про площі житла, з якої не стягують податок. Можливо, зараз хочуть централізувати ухвалення рішень. Є проблеми і з грамотністю. Знаю випадки, коли люди отримували квитанції із запізненням і змушені були оплачувати не тільки податок, але й пеню", – розповідає адвокатка.

Якщо платити податок залежно від вартості нерухомості, ціни будуть постійно змінюватися, додає аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер. Так, одне з найстаріших агентств нерухомості у світі – Knight Frank Group – опублікувало список міст із найвищим темпом зростання цін на житло в 2020 році, і Київ посів у ньому 11 місце з цифрою в 11,2%. В інших регіонах країни ситуація схожа. До того ж зростає не тільки "вторинка", але й "первинка" через велику кількість імпортних будматеріалів, активно дорожчають через зростання курсу.

"Не думаю, що це хороша ідея. На відміну від європейських країн, в Україні вкрай волатильна валюта... До того ж варто очікувати нескінченних суперечок на тему справедливої кадастрової оцінки з вимогою переглянути її в меншу сторону з боку населення і в більшу з боку органів влади", – пояснює експерт.

До слова, податок на нерухомість існує практично у всіх країнах ЄС. Найчастіше його платять з огляду на кадастрову власність. Мінімальна ставка становить близько 1%. Наприклад, якщо ви володієте великою квартирою і вона коштує $ 60 тисяч, доведеться раз на рік заплатити $ 600.