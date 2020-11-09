Українців змусять по-новому платити податки на машини: кому й скільки доведеться віддати

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п'яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більш як 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Якщо залишити старі правила, наступного року мінімальна ціна, за якої потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами – 1,2 млн.

"Зазначені зміни пропонуються через те, що після збільшення розміру мінімальної заробітної плати у 2020 році перелік автомобілів, який розміщений на офіційному вебсайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 раза порівняно з 2019 роком, що призвело до зменшення кількості автомобілів, які підлягають оподаткуванню", – пояснюють у Міністерстві фінансів.

Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства до 1 лютого опублікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "лист". Але все одно податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили цього року через неуважних податківців, цілком можливо, що наступного доведеться платити в подвійному розмірі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).