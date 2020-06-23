Українців змусять платити податок на авто, але дозволять ввозити їх без акцизів: що задумали "слуги народу"

В Україні 45 нардепів від "Слуги народу" вирішили повністю скасувати акциз на ввезення машин, щоб "євробляхери" погодилися розмитнити свої авто. Водночас кількість тих, хто щороку повинен платити податок на особистий транспорт, виросте, а ціна на найдешевші вживані машини з Польщі впаде.

Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №3704, який парламентарі передали на розгляд у профільні комітет Ради і планують ухвалити вже цього року.

Про те, які нововведення готують українцям і до чого це призведе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Особливі правила для особливих порушників

Акциз на авто пропонують скасувати з січня 2021-го для всіх. Навіть ті українці, які ввезли "єврономери" в 2015-му і весь цей час із порушенням закону відмовлялися розмитнювати свою покупку, звільняться від акцизу.

Така норма має дискримінаційні ознаки, впевнена юристка Ольга Ніколаєнко. Припустімо, два українці ввезли в один день дві іномарки. Обидва протермінували розмитнення, але в 2018-му для них взяли пільгові умови й запропонували розмитнити за спеціальними умовами. Один сплатив акциз, ПДВ й мито, а другий відмовився. Тепер же виявиться, що останньому не доведеться платити акциз, бо його скасують.

В Україні скасують податок на Єврономер liga.net

"Може йтися про нерівні й дискримінаційні умови. Для цих же осіб уже було передбачено норму пільгового розмитнення, тепер же через якийсь час для цієї ж групи осіб створюють ще більш пільгові умови. Ця проблема вже мала бути вирішена", – говорить OBOZREVATEL юрист.

Отже, власникам "єврономерів" пропонують заплатити разовий внесок у 8,5 тис. грн і ще ПДВ й мито. У середньому, за підрахунками "слуг народу", в сумі це близько 758 євро (22,7 тис. грн). Під час розрахунку нардепи брали до уваги, що середня вартість автомобіля – близько двох тисяч євро.

"Викликає сумніви, чи будуть власники машин вартістю дві тисячі євро платити додатково 758 євро, навіть якщо це без скасованого акцизу. Вони й до цього всіляко ухилялися від сплати", – каже Ніколаєнко.

А ось автор законопроєкту Олександр Качура в коментарі OBOZREVATEL заявив, що, ймовірно, всі податки "євробляхери" заплатять. Мовляв, "слуги народу" зв'язалися з їхніми лобістами – організацією "Автоєвросила" – і ті погодили їм текст законопроєкту, пообіцяли нарешті розмитнити свої авто. "Це і питання безпеки, зараз без української реєстрації складно знайти власника автомобіля, який потрапив в аварію", – заявив Качура.

"Євробляхи" подешевшають удвічі

Ще кілька років тому в Україні значно знизили розмір акцизу на імпортні автомобілі. Зараз він рахується індивідуально для кожного авто за формулою:

50 євро (на бензині)/75 євро (на дизелі) * вік * обсяг двигуна в літрах

Для прикладу розрахуємо розмір акцизу для машини з об'ємом бензинового двигуна 1800 куб. см і віком 4 роки. Для цього базову ставку в 50 євро необхідно помножити на 1,8 (1800/1000) і на 4 (вік автомобіля). Так, акциз на автомобіль складе 360 євро. Але якщо цьому ж авто виповнилося 14 років, то заплатити доведеться вже 1260 євро.

Таке правило за задумом повинно стимулювати купувати відносно нові авто й не заповнювати Україну дешевими і старими машинами. Кілька десятків "слуг народу" вирішили акциз на імпортні авто скасувати зовсім і для всіх.

У 2020-му він повинен принести в бюджет близько 4 млрд грн. Ці гроші, зокрема, підуть на ремонти доріг. Щоб не створити "дірку" в уже затвердженому фінансуванні, "слуги" пропонують скасувати акциз із 1 січня 2021 року.

Відзначимо, що це не означає, що машину можна буде завезти просто так. Крім акцизу, також у бюджет необхідно вносити 10% мита і 20% ПДВ. Тобто за машини все одно доведеться платити податки, але їхній розмір буде меншим.

Наприклад, Audi А4 2000 року випуску з об'ємом двигуна 1,59 літра в Польщі можна купити за 30 820 грн. Зараз за такий автомобіль доведеться віддати приблизно 47,7 тис. грн акцизу, 3 тисячі мита та 6,1 тисячі ПДВ. Тобто в сумі машина подорожчає з 30,8 до 87,6 тис. грн і купувати її буде невигідно. А ось без акцизу цей же автомобіль коштуватиме близько 40 тис. Тобто ціна впаде удвічі. Відзначимо, що розрахунки приблизні, вони не враховують вартість перегону, оформлення документів, внесок до Пенсійного фонду.

Машини в Польщі без акцизу коштують у рази менше оtomoto.pl

Документ подали на розгляд до комітету з підписом 45 народних депутатів ("слуг народу"). В опозиційній фракції "Голос" поки дуже стримано оцінюють ініціативу. Керівник законодавчої роботи партії, нардеп Ярослав Железняк заявив, що загалом автомобілі повинні бути доступнішими, але сам документ ще доведеться як слід вивчити, перш ніж коментувати його по суті.

"Законопроєкт дуже великий, ми його вивчатимемо й протягом 14 днів отримаємо позицію Міністерства фінансів, Державної податкової служби, позицію "Укравтодору", будемо вивчати ій ухвалювати рішення. Зараз, враховуючи обсяг тексту, певної відповіді не дамо", – заявив Железняк у коментарі OBOZREVATEL.

Податки доведеться платити не лише багатим

В Україні власники дорогих автомобілів щорічно повинні платити податок у розмірі 25 тис. грн. Зараз така норма стосується лише тих, чиї автомобілі не старші п'яти років і їхня оцінна вартість становить від 375 мінімалок (від 1,7 млн грн у 2020 році).

Автоюрист Денис Коваленко пояснює: раніше податок сплачувався залежно від об'єму двигуна, тепер же Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства до 1 лютого публікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково.

І вже в 2021-му таких машин може бути значно більше. Так, згідно із законопроєктом №3704, з'являться нові критерії для сплати податку:

вік машини до 8 років;

вартість до 200 мінімалок (у 2020 році це 944 тис. грн).

Тобто левова частка тих українців, яка ніколи не платила податок на авто, змушена буде віддати в бюджет 25 тис. грн.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власникові автомобіля. Щоправда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.