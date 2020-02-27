Українців змушують платити за комуналку сусідів: у платіжках по 50 тисяч, а влада мовчить

Частина українців отримали платіжки за опалення з величезними сумами. Наприклад, у Києві в будинку по вул. Сверстюка одна з квартир отримала квитанцію на 53 тис. грн! І це не виняток, така ситуація відбувається по всій країні.

Новий Кабмін Гончарука за сім місяців роботи так і не спромігся переписати постанову №630 з методикою розрахунку. В результаті в окремих будинках на одну квартиру можуть нарахувати плату як за цілий поверх.

OBOZREVATEL з'ясував, як і чому українцям нараховують гігантські платіжки за тепло.

Головне:

в Україні ухвалили новий закон про комунальні послуги, але методику розрахунку сум у платіжках не змінили. В результаті частина українців змушена платити за комуналку сусідів;

змінити методику може тільки Кабмін;

за заявою постачальник може перерахувати платіжки, але тільки за власним бажанням;

OBOZREVATEL пропонує читачам звертатися до редакції і разом боротися з випадками несправедливого нарахування комунальних платежів;

Через бездіяльність Кабміну страждають прості українці

Ще у травні минулого року в Україні набув чинності новий закон про комунальні послуги. Детальніше про нього можна прочитати тут. Головне, що варто знати – закон правильний, але без постанови Кабміну він вдарить по гаманцях левової частки українців.

Так і було. Кабінет міністрів Олексія Гончарука методику розрахунку платіжок не міняв, а постачальники комунальних послуг, зрозуміло, завжди нараховуватимуть так, як їм вигідно. У чому суть проблеми?

У багатоквартирному будинку є загальний лічильник. Наприклад, на воду і опалення. І є поквартирні лічильники. Весь будинок в сумі повинен заплатити стільки, скільки покаже будинковий лічильник.

Але щоб вирахувати суму для кожної квартири, використовують квартирні прилади обліку. І тут починається найцікавіше. Якщо більшість із лічильниками, але частина квартир їх не встановила, їм і доводиться виплачувати різницю між тим, що показав будинковий лічильник і сумою показників квартирних.

Величезна платіжка Київтеплоенерго

З початком опалювального сезону окремим квартирам почали приходити величезні суми у платіжках. Причина – за законом їх зобов'язали платити за сусідів. В "Київтеплоенерго", які надіслали одній з квартир платіжку за тепло на 53 тис. грн, погоджуються – це несправедливо, але діяли згідно із законом.

"Хоча з точки зору закону нарахування за опалення в будинку на вул. Сверстюка, 52В правильне, проте з огляду на реалії – суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів. Одна квартира не повинна і не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками", – заявили у компанії.

Щоб змінити несправедливу систему оплати, достатньо було б, наприклад, квартирам без лічильників налічувати вартість опалення за усередненим показником споживання в будинку, розповідає експерт у сфері енергоефективності Олександр Санжур.

"Чому не змінили методику – величезне питання. Я згоден із трактуванням, що будинок належить власникам і за все тепло, яке в нього потрапило, треба платити. І внутрішньобудинкові втрати теж потрібно оплачувати. Але це рішення настільки безглуздо було реалізоване, що якщо ви маніпулюєте з показниками лічильника, якщо реальне споживання вище, якщо методика розрахувала вартість опалення місць загального користування, яка нижча за реальну, за це заплатять квартири без лічильника", – розповідає Санжур.

До речі, така ситуація спостерігається не тільки у Києві, а й в інших містах. Через бездіяльність Кабміну українців по всій країні змушують оплачувати комуналку сусідів. Причому цілком законно. Житель Дніпра Анатолій розповідає: в його будинку лічильники встановило приблизно 80% квартир. Решта отримують платіжки за опалення по 4-5 тис. грн, тоді як у сусідніх квартирах із лічильниками платять 1-1,5 тис.

"Є будинковий лічильник. Квартирний встановити – це час потрібен. Я дізнавався, хочуть 4,5 тис. грн за лічильник із встановленням і постачанням на облік квартирного лічильника. Будь-хто може стільки віддати? Чому я повинен стільки витрачати на лічильник, якщо є домовик? Хіба це справедливо? Чи за це ми голосували, коли нам обіцяли суми у платіжках знизити?", – обурюється Анатолій.

Що робити і чи можна не платити

Юрист Олександр Плахотник розповідає: за законом в будь-якому разі треба платити, але якщо ви впевнені, що сума в платіжках несправедлива – треба вимагати перерахунку, а вже потім оплачувати. "У випадку з 53 тис. грн, як я знаю, там все ж таки після публікацій у ЗМІ зробили перерахунок. Але таке трапляється повально в різних містах. У когось 4-5 тисяч, у когось аж 50 тисяч", – пояснює експерт.

Що робити, якщо прислали величезну платіжку:

Перше – письмово звернутися до постачальника з вимогою провести перерахунок, продублювати заяву в департамент ЖКГ місцевого органу влади, відправити скаргу в Національну комісію з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Друге – якщо не згодні з нарахуваннями – звернутися до суду;

Третє – не поспішати оплачувати послугу доти, доки не закінчиться розгляд.

Четверте і головне – встановити квартирний лічильник на тепло.

"Наявна методика працює, коли 50-70% квартир обладнані індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій", – зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін. Тобто проблема буде актуальною доти, доки Кабмін не змінить методику.

OBOZREVATEL звертається до читачів із проханням розповісти про свої проблеми з комуналкою, тарифами і формуванням сум у платіжках. Напишіть на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com суть проблеми і залиште свої контакти.

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