Українців з субсидіями перевірять в три етапи: чого чекати

В Україні кожного, хто подасть заяву на субсидію, перевірятимуть в три етапи. Останній з яких триватиме протягом трьох років після того, як перестануть платити субсидію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.Юрист Олександр Плахотник пояснює: практика триетапної перевірки існує в більшості розвинених країн. Україна, фактично, виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).

Отже, є три етапи перевірки:

перед призначенням виплати;

під час отримання виплати;

протягом трьох років після скасування виплати.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а після Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення", – розповідають OBOZREVATEL у Мінсоці.

Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть до суду. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави і зобов'язують повернути не тільки субсидію, але й відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.