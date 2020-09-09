Українців із субсидіями чекають три перевірки: кого змусять повернути гроші

В Україні запровадили нову систему перевірки субсидіантів. Кожен одержувач допомоги пройде трьохетапну верифікацію, а в окремих випадках гроші доведеться повернути в бюджет.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Юрист Олександр Плахотник пояснює: практика трьохетапної перевірки є в більшості розвинених країн. Україна фактично виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).

Отже, є три етапи перевірки:

перед призначенням виплати;

під час отримання виплати;

протягом трьох років після скасування виплати.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а опісля Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими от адресами.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього ухвалюють рішення", – розповідають OBOZREVATEL у Мінсоці.

Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть у суд. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави та зобов'язують повернути не тільки субсидію, але і відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.

Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо ви не маєте потреби в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;

є заборгованість за комунальними платежами.

"З травня справді робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг й аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.

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