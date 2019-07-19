Українців вирішили захистити від свавілля кредиторів: як це працюватиме

В Україні змінюють правила видачі кредитів: суму платежів до копійки будуть повідомляти одразу, а в боржників не можна буде вимагати більше певної суми.

Такі правила розробили в Національній комісії фінансових послуг, пише UBR. Мета проекту — захистити споживачів від свавілля кредиторів.

Як пояснюють в Асоціації об'єднань фінансових установ, нещодавно країною прокотилася хвиля скарг клієнтів, які в судах оскаржували помилки в отриманні кредитів, які вони допустили, через встановлені не в тому місці кнопки або "неправильні" галочки на сайтах кредитних компаній.

"У низці випадків суди і регулятор погоджувався з висновками позичальників і ставали на їхню сторону. Водночас учасники ринку зовсім не проти зробити все "як треба", тільки досі ніхто не міг відповісти на питання, як саме необхідно все оформляти", — пояснює гендиректор Асоціації ОФУ Вікторія Волковська.

Нові правила стосуватимуться як людей, які беруть мікрокредити, так і тих, хто купує щось на виплату в інтернет-магазинах.

Тепер усі умови позики грошей повинні бути прописані максимально чітко і без будь-яких "приміток маленькими літерами". А ще — боржника не можна буде "поставити на лічильник".

Наприклад, розпорядження зобов'язує кредиторів обмежити максимальний розмір штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість. І вказати в договорі, що більше конкретної фіксованої суми вимагати з людини не можна. В ОФУ кажуть, що в майбутньому може бути встановлено і єдине для всіх обмеження: сума пені й усіх штрафів не може перевищувати двократний розмір тіла кредиту незалежно від термінів прострочення. Тобто якщо умовний позичальник взяв у фінкомпанії 2000 грн., навіть у разі тотальних неплатежів вимагати з нього повернення понад 6 тис. грн. кредитор не зможе.

Крім того, в договорі потрібно буде вказати:

Інформацію про кредитора (назва, торгова марка, контакти, дані про ліцензію).

Тип позики (кредит, кредитна лінія і т. д.).

Мета отримання позики (якщо кредит не є споживчим, необхідно вказати — на що саме будуть витрачені гроші).

Розмір позики.

Порядок і умови її надання (готівкові/безготівкові, згода на передачу даних у бюро кредитних історій).

Процентна ставка (фіксована або "плаваюча", формула її розрахунку).

Реальна ставка у відсотках річних.

Повна вартість позики (сума тіла кредиту, відсотків, комісій. Розраховується на умовах своєчасного погашення позики).

Порядок повернення кредиту (кількість платежів, їхня сума, розмір штрафних санкцій і всіх інших платежів).

Інформація про наслідки прострочення (враховуючи граничний розмір штрафів, виражений в абсолютній величині у нацвалюті).

Порядок дострокового повернення кредиту.

Усі згадані дані фінкомпанія повинна буде вказати помітним шрифтом, а також без усіляких трюків, на кшталт дрібних приміток або виділення кольором, який заважає прочитанню тексту. У Нацкомфінпослуг стандартизировали навіть написання чисел: тисячі варто розділяти пробілами, а цілі від дробових — комами.

Також кредитору доведеться повідомити клієнта про порядок реструктуризації простроченої заборгованості, й попередньо розповісти йому про умови, за яких кредит буде перепроданий колекторам.

Окремо прописуються стандарти роботи інтернет-сайтів, на яких можна взяти кредит, зокрема, правила підписання контракту. Так, щоб виключити можливість "сліпої згоди", кредитор повинен згенерувати унікальний буквено-цифровий ідентифікатор і відправити його клієнту, наприклад, на мобільний телефон. Тільки після введення його на сайті компанія має право укласти з клієнтом угоду. Всі підписані у такий спосіб папери, а також умови позики фінкомпанія повинна відправити на електронну пошту позичальника.

Фінансисти кажуть, що після введення таких правил кредити подорожчати не повинні. Правда, коли люди почнуть бачити реальні розміри відсотків, багатьох вони можуть шокувати.

"Суть будь-якого кредитування полягає у забезпеченні повернення і прибутковості. Мікропозики тут не виняток. А прозорість умов принесе ринку більше користі, ніж шкоди. Хоча вимога вказувати реальну річну ставку може шокувати клієнтів. Не виключено, що коли люди побачать справжню вартість позики, яка у небанківських установ досягає 500-600% річних, потік клієнтів за таким кредитами дещо скоротиться", — припустив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні — бум на кредити "до зарплати". Однак часто гроші в борг дають під 300-500% річних, і дізнатися про це можна тільки після оформлення заявки. OBOZREVATEL розібрався, коли і чому мікрокредити можуть бути небезпечні і яка їхня реальна вартість.

Також OBOZREVATEL розповідав, як українці виявляються в "пастці" швидких позик.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!