Українців в березні чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара в березні може досягти психологічної позначки в 25 грн/$. При цьому при позитивному сценарії валюта може опуститися до позначки в 24 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – пояснює експерт.

Незначне і різноспрямована зміна курсів свідчить про те, що валюта знайшла своє рівновагу поблизу поточних рівнів. Примітно, що ця стабільність гривні демонструється тоді, коли більшість валют розвинених країн до долара падають. Так, євро опустився до долара до рівня весни 2017 року. А австралійський долар і зовсім звалився до 11-річних мінімумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

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