Головна Новини
29 лютого • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Українців в березні чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

3.3т
Читати матеріал російською

В Україні курс долара в березні може досягти психологічної позначки в 25 грн/$. При цьому при позитивному сценарії валюта може опуститися до позначки в 24 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – пояснює експерт.

Українців в березні чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

Новини
НБУ опублікував новий курс долара: як змінилася вартість валюти

Незначне і різноспрямована зміна курсів свідчить про те, що валюта знайшла своє рівновагу поблизу поточних рівнів. Примітно, що ця стабільність гривні демонструється тоді, коли більшість валют розвинених країн до долара падають. Так, євро опустився до долара до рівня весни 2017 року. А австралійський долар і зовсім звалився до 11-річних мінімумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги