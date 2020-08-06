Українців попередили про відключення від газу у 2021 році

В Україні деякі облгази почали попереджати клієнтів, що з 2021 року тих, у кого немає лічильників, можуть відключати від газопостачання.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Це пояснили невигідністю поставок без приладів обліку. Зокрема, попередження про можливе припинення газопостачання було оприлюднено на сайті "Миколаївгазу" 3 серпня.

Там відзначили, що багато їхніх клієнтів відмовляються встановлювати лічильники, оскільки їм вигідніше платити за середньою нормою споживання (зараз – 3,28 кубометра на людину, якщо є гаряче водопостачання, і 5,39 куба, якщо нема), аніж за фактично спожиті обсяги.

"Хочемо попередити наших клієнтів – якщо до кінця року вони не звернуться до нас із проханням встановити прилад обліку газу за кошти компанії, їм усе одно доведеться це зробити, як того вимагає закон, щоб не залишитись без газу, але з наступного року вже за власний рахунок", – сказав комерційний директор "Миколаївгазу" Віталій Нестеренко.

Експерти кажуть, що на ділі до перекриття вентиля може й не дійти, але ризик, що газівники виконають вимогу закону, все одно є.

"Норма закону передбачає, що з січня 2021 року споживачам, у яких нема лічильників, не можна постачати газ. Водночас зараз триває "баталія" за те, щоб такі споживачі платили за нормами споживання, а також щодо їхнього обсягу. З цим у нас повний колапс. Тут велика вина НКРЕКП і недопрацювання уряду. Однак у мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а з огляду на норму споживання, все ж в останній момент продовжать", – сказав народний депутат (фракція "Батьківщина"), перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці з 1 серпня зможуть купувати газ за різними тарифами, ціни відрізнятимуться залежно від постачальника і регулярно переглядатимуться. А тим, хто захоче купувати блакитне паливо у конкурентів, досить буде відправити повідомлення.