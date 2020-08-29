Українців розлютила зарплата лікаря за роботу з хворими на COVID-19

Українська лікарка Мирослава Дворніцька за роботу з хворими на коронавірус (COVID-19) в реанімації хмельницької лікарні отримала 3786 грн зарплати.

Як повідомив в Facebook її чоловік Іван Жеведь, дружина працює повний робочий день.

"Тільки сьогодні в неї 4 пацієнти з підозрами на COVID, тому працює з ними у захисному костюмі", – розповів він.

Жеведь задався питанням, чи треба було заради цього 6 років навчання та 2 роки інтернатури.

"Раджу їй йти у наглядову раду або ставати експерткою з медичної реформи", – зіронізував чоловік.

У коментарях українці висловили обурення таким порядком речей.

"Нижчої зарплати, ніж у лікаря, в країні немає", "Який жах, це приниження", "Сумно. Навіть не віриться, що таке може бути. Ні, я вірю. Але.... Це шок", – пишуть користувачі.

Facebook Івана Жеведя

Facebook Івана Жеведя

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через жебрацькі оклади медиків.