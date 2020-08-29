Українців розлютила зарплата лікаря за роботу з хворими на COVID-19

Лікарка працює повний день в реанімації за 3786 грн в місяць
Біля хворих на COVID-19 їй доводиться знаходитися в захисному костюмі
Українці висловили обурення такою мізерною зарплатою
Лікар отримала за роботу з хворими на COVID-19 менше 4 тисяч грн зарплати. dpa
Українська лікарка Мирослава Дворніцька за роботу з хворими на коронавірус (COVID-19) в реанімації хмельницької лікарні отримала 3786 грн зарплати.
Як повідомив в Facebook її чоловік Іван Жеведь, дружина працює повний робочий день.
"Тільки сьогодні в неї 4 пацієнти з підозрами на COVID, тому працює з ними у захисному костюмі", – розповів він.
Жеведь задався питанням, чи треба було заради цього 6 років навчання та 2 роки інтернатури.
"Раджу їй йти у наглядову раду або ставати експерткою з медичної реформи", – зіронізував чоловік.
У коментарях українці висловили обурення таким порядком речей.
"Нижчої зарплати, ніж у лікаря, в країні немає", "Який жах, це приниження", "Сумно. Навіть не віриться, що таке може бути. Ні, я вірю. Але.... Це шок", – пишуть користувачі.
Facebook Івана Жеведя
Facebook Івана Жеведя
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через жебрацькі оклади медиків.
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