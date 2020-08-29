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Українців розлютила зарплата лікаря за роботу з хворими на COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Особисті фінанси
8,1 т.

  • Лікарка працює повний день в реанімації за 3786 грн в місяць

  • Біля хворих на COVID-19 їй доводиться знаходитися в захисному костюмі

  • Українці висловили обурення такою мізерною зарплатою

Лікар отримала за роботу з хворими на COVID-19 менше 4 тисяч грн зарплати

Лікар отримала за роботу з хворими на COVID-19 менше 4 тисяч грн зарплати. dpa

Українська лікарка Мирослава Дворніцька за роботу з хворими на коронавірус (COVID-19) в реанімації хмельницької лікарні отримала 3786 грн зарплати.

Як повідомив в Facebook її чоловік Іван Жеведь, дружина працює повний робочий день.

"Тільки сьогодні в неї 4 пацієнти з підозрами на COVID, тому працює з ними у захисному костюмі", – розповів він.

Жеведь задався питанням, чи треба було заради цього 6 років навчання та 2 роки інтернатури.

"Раджу їй йти у наглядову раду або ставати експерткою з медичної реформи", – зіронізував чоловік.

У коментарях українці висловили обурення таким порядком речей.

"Нижчої зарплати, ніж у лікаря, в країні немає", "Який жах, це приниження", "Сумно. Навіть не віриться, що таке може бути. Ні, я вірю. Але.... Це шок", – пишуть користувачі.

Facebook Івана Жеведя

Facebook Івана Жеведя

Facebook Івана Жеведя

Facebook Івана Жеведя

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через жебрацькі оклади медиків.

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