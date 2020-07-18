Українців позбавляють грошей онлайн: розкрито нові схеми шахраїв

В Україні шахраї активізувалися в мережі: вони створюють цілі фейкові сайти, торгують неіснуючими товарами в мережах, пропонують "провести перекази" або "поповнити мобільний рахунок".

Водночас головне завдання – роздобути кошти або вкрасти банківські дані жертви. Про те, як працюють схеми в мережі і що варто робити, щоб не поповнити список постраждалих – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Шахраї в ногу з часом

"Після початку пандемії коронавірусу кількість кіберзлочинів приголомшливо зросла. За моїми оцінками, зростання в Україні може скласти близько 30%, порівняно з аналогічним сезоном минулого року", – розповідає експертка з кібербезпеки Маргарита Січкар.

Така тенденція легко пояснюється: українці почали активно купувати онлайн та стали рідше відвідувати торгові центри. А там, де є можливість вкрасти, завжди з'явиться хтось, хто спробує такою можливістю скористатися.

"Шахраї пішли в онлайн іще раніше за нас", – розповідає OBOZREVATEL заступниця директора Асоціації "ЄМА" Олеся Данильченко. Наприклад, зараз почастішали випадки шахрайства під час оренди квартир через сайти з оголошеннями, крім того, стало небезпечніше купувати онлайн. І якщо онлайн-магазин перевірити відносно просто, то знайти того, хто ховається за "магазином" у соцмережах набагато складніше.

В Instagram, у групах у Facebook і на майданчиках з оголошеннями свої повідомлення розміщують також і шахраї. Відрізнити їх від справжніх продавців практично неможливо: вони просять завдаток або оплату за товар, а потім зникають. Розберемо детальніше найпопулярніші зі схем.

Продам товар. Недорого

Як працює схема:

Шахраї відкривають сайт або створюють сторінку магазину в соцмережах;

в інтернеті розміщують рекламу, накручують кількість підписників для того, щоб переконати потенційну жертву в автентичності майданчика;

при покупці товар обіцяють відправити до відділення пошти, водночас перед самою відправкою просять внести передоплату – 30% вартості товару;

отримавши гроші, шахраї перестають відповідати "покупцеві" і незабаром зовсім зникають.

Магазин у соцмережах практично неможливо відрізнити від справжнього. На сторінці в назві вказують навіть нібито адресу майданчика (іноді користуються чужим доменом). Наприклад, ось один із них:

Українців позбавляють грошей онлайн: розкрито нові схеми шахраїв

Майже 17 тис. фоловерів, безліч постів з описом кожного товару. Здавалося б, справжній магазин. Єдине – майже всюди відключені коментарі, а зазначений у контактах номер телефону недоступний.

Киянка Вікторія розповідає OBOZREVATEL: у цьому магазині спробувала замовити подарунок хрещенику. Продавчиня після нетривалої переписки поцікавилася, куди відправити товар і відразу ж попросила внести "символічну" передоплату в 350 грн. Вона потрібна нібито для того, щоб покрити витрати на пересилку.

"Я подумала, ну, хто буде заради такої маленької суми ризикувати репутацією? Оплатила, виявилося, що є такі люди", – розповідає Вікторія. Як тільки вона внесла зазначену суму, продавчиня заблокувала її аккаунт. Замість звичного магазину жінка побачила порожню сторінку.

Онлайн-перекази. З акціями

Іще один спосіб шахрайства – фейкові перекази з картки на карту, поповнення мобільного телефону або плата за комуналку онлайн. Зовні такі сайти дуже складно відрізнити від справжніх.

Фейковий сайт для переказів ЕМА

Немає системи шифрування трафіку. Адреса сайту справжньої платіжної системи починається з "https: //", тоді як фальшивки інформацію не захищають.

Домен "одноденка". Також варто дізнатися, коли був зареєстрований сайт, якщо це зроблено недавно, це можна вважати однією з ознак фіктивності. Перевірити цю інформацію можна на спеціальних сервісах.

Немає юридичної назви компанії. Замість цього на сайті вказана лише адреса.

Немає сертифікату. Всі платіжні системи повинні сертифікуватися за міжнародними стандартами. Фейкові системи такого сертифіката не мають.

Запитують персональні дані. Платіжна система для проведення акцій ніколи не буде під час першої ж реєстрації запитувати серію і номер паспорта, адресу реальної прописки.

Єдиний спосіб уникнути шахрайства – уважно вивчати сайт перед тим, як ним користуватися. А покупки робити тільки на перевірених майданчиках, також не робити передоплату і не віддавати гроші до того моменту, поки не отримаєте оплачену послугу або товар.