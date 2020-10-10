Українців попередили про подорожчання яєць і м'яса птиці

В Україні десятої яєць може подорожчати з 18-20 до 23-25 грн. Також більше доведеться платити і за м'ясо птиці.

Про це повідомляє Агроцентр. Подорожчання обумовлено тим, що зараз в Україні дорожчають комбікорм і пшениця. Експерти кажуть, що минулий рік був збитковим для багатьох підприємств. Деякі взагалі закрили виробництво. Інші скоротили поголів'я.

Віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко раніше прогнозував, що зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.

Відзначимо, в Україні з 2018-го по серпень 2020 року різко злетіли ціни практично на всі товари, крім яєць і рису. Найбільше подорожчали сигарети: пачка медіум-класу подорожчала з 26,29 до 46 грн. Як змінилися ціни;

Рис – 23,69 грн (було 23,09 грн);

Батон – 13,97 грн (було 10,34);

макарони – 19,11 грн (було 14,43);

гречка – 27,77 грн (було 22,54 грн);

яловичина – 142,59 грн (було 114,30 грн);

свинина – 119,51 грн (було 109,47 грн);

філе курки – 87,39 грн (було 89,51 грн);

яйця – 16,79 грн (27 грн);

сало – 73,27 грн (68,76 грн);

картопля – 10,02 грн (6 грн);

сигарети з фільтром медіум – класу – 46 грн (26,29 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні на окремі види продуктів піднялися в 1,5-2 рази.