Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її порівняли з B2B Jewelry

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців щодо небезпеки інвестування у проєкт Ex Limited, який має ознаки сумнівного та може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті НКЦПФР. Там назвали цей проєкт "скамом", тобто шахрайським.

За даними комісії, Ex Limited спеціалізується на збиранні коштів приватних інвесторів нібито на різноманітні стартапи – у сфері б’юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямів. За це людям обіцяють високі прибутки – від 0,4% до 1,5% щодня. "Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути будь-якої миті, проте не в повному розмірі. Проєкт залучає депозити як у національних валютах, так і в криптовалютах", – пояснили в НКЦПФР.

Проєкт Ex Limited назвали шахрайським

Схожий на B2B Jewelry

У комісії стверджують, що проєкт Ex Limited має схожу на B2B Jewelry реферальну програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку.

"Проєкт активно рекламується на YouTube тими ж блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти в B2BJewelry, та в спільнотах вкладників B2BJewelry в соціальних мережах", – йдеться в заяві.

Підозрілі документи

Також є сумніви щодо документів, на підставі яких компанія залучає інвестиції громадян України. "На сайті проєкту опублікована ліцензія від 2007 року, видана у Гонконгу нібито після проведення ребрендингу бізнесу. В мережі поширена практика, коли шахраї знаходять опубліковані ліцензії невідомих приватних компаній і підробляють їх", – пояснили в комісії.

Адреса офісу та контактні телефони компанії на вебсайті проєкту відсутні. З контактів наявні тільки посилання на месенджери, форма зворотного зв’язку та електронна пошта.

"Така анонімність для нібито успішної міжнародної інвестиційної компанії з 20-річним досвідом є однією з ознак шахрайства та намагання ввести в оману потенційних інвесторів. Крім того, перші згадки в мережі про компанію з 20 річним досвідом датовані кінцем березня 2020 року", – заявили у НКЦПФР.

Проєкт має сумнівні документи

На вебсайті Ex Limited стверджується, що цією командою вже реалізовано 28 міжнародних проєктів, проте не називається жоден із них, що також свідчить про шахрайство.

Крім того, Ex Limited анонсує продаж подарункових сертифікатів, які мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів). Але, за законом, Ex Limited мав би звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажу таких паперів інвесторам, чого станом на сьогодні зроблено не було.

Також у комісії зазначили, що залучати кошти населення та платити потім відсотки в Україні можуть лише банки та кредитні спілки, що зареєстровані на території України та мають ліцензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в чатах месенджерів відбулися масові розсилки з рекламою нової шахрайської схеми з Росії.

Шахраї в мережі придумали новий спосіб обману: довірливим українцям "продають душі", які нібито дають змогу поліпшити матеріальне становище й отримати довгоочікуване благополуччя, іншим ж обіцяють заплатити 22 тисячі гривень за "продаж найголовнішого органу".

В Україні спалахнув найбільший скандал через злив у мережу сотень гігабайтів особистих даних громадян. Інформацію продавали через Telegram-бот, який під впливом скарги закрили, але наступного ж дня роботу відновили.

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