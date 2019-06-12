Українців почали штрафувати за комуналку: на черзі абонплата та відключення

Українці в червні отримають перші штрафи за несвоєчасну оплату комунальних послуг. До того ж карають за кожен день прострочення. Якщо і це не спрацює – послугу можуть взагалі відключити.

Крім того, вже незабаром постачальники введуть абонентську плату, яку доведеться вносити щомісяця і незалежно від того, користувалися комуналкою чи ні.

OBOZREVATEL розібрався, які комунальні нововведення чекають українців і як уже змінили правила.

Пеню вже почали нараховувати

"Із 10 червня 2019-го набуває чинності Закон України "Про житлово-комунальні послуги", в рамках якого відповідальність споживача за непогашену заборгованість стане більш жорсткою", – заявила прес-служба Дніпровського району столиці. Це ж стосується всієї країни. Тепер каратимуть за кожен день прострочення.

Правда, покарання це суто символічне – 0,01% суми боргу. Припустимо, якщо заплатити на 30 днів пізніше комуналку на загальну суму 2 тис. грн, розмір штрафу становитиме всього 6 грн. Юрист Олександр Плахотник пояснює: розмір пені не повинен досягати 100% суми боргу, однак за діючих ставок це практично неможливо.

Комуналка в Україні

"Особисто моя позиція – пеня потрібна і її штраф має бути більш значним. Є випадки, коли людина не може заплатити вчасно, їх потрібно передбачити. Наприклад, нараховувати не після 20-го пеню, а через три тижні після граничного терміну оплати. Тоді зніметься багато нюансів: до прикладу, якщо зарплату затримали, бюджет не розрахували і т. п. Але просто так не виконувати умови договору, яких одна сторона дотримується, а друга – ні, й не нести за це ніякої відповідальності – нонсенс", – упевнений юрист.

Як будуть нараховувати пеню:

за кожен день, починаючи з 20-го числа;

якщо держава не виділила субсидію, а вона передбачена, пеню нараховувати не будуть;

постачальник сам нараховуватиме розмір пені;

загальний розмір пені має становити не більше 100% боргу.

До слова, загальний борг українців за комуналку – приблизно 62 млрд грн. Якби вся ця сума була накопичена після вступу закону в силу, то кожен день прострочення всім боржникам обходився б у 620 тис. грн.

Погрожують відключеннями і готуються до абонплати

"Не заплатите за комуналку – будете платити штраф", – з таким попередженням до своїх клієнтів звернулися водоканали по всій країні.

Наприклад, у "Київводоканалі" взагалі заявили, що тепер можуть не просто нараховувати пеню, а й обмежувати поставки, фактично, відключати воду боржникам.

Абонплата в Украине

І таке право "Київводоканалу", як і іншим комунальним підприємствам, дійсно дали. Постачальник повинен письмово звернутися до боржника з проханням оплатити рахунки. Якщо за 30 днів це не дасть ніякого результату, можуть відключати комуналку. Правда, тут варто зазначити, що така норма не стосується постачання газу й електроенергії. А ось у випадку з водою всі підстави для відключення боржника є.

"Виконавець комунальної послуги має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачеві, незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів із дня отримання попередження від виконавця", – йдеться в 26-й статті закону.

Ще одне приємне для постачальників нововведення – можливість ввести абонентську плату. Всім мешканцям дали рік на те, щоб вибрати форму відносин із постачальниками. Якщо спростити, то вони бувають двох видів: індивідуальні та колективні. Другі також можуть бути двох видів: для ОСББ і для будинків із управителями. Простіше кажучи, якщо будинки не організуються, то з кожним підпишуть індивідуальний договір, а якщо все-таки вдасться домовитися із сусідами – колективний.

Платити щомісячну абонплату повинні тільки ті, хто підписав індивідуальні договори. Зібрані гроші мають витрачатися на підписання документів, обслуговування лічильників, стягнення боргів. Важливо зазначити, що гроші стягуватимуть щомісячно, навіть якщо взагалі не користуватися комунальними послугами. І платити всі будуть по-різному.

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Кабмін розробив проект із максимальним розміром плати. Її прив'язали до мінімальної зарплати. Відповідно, щоразу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонентську плату.

Формула підрахунку розміру абонентської плати виглядає так:

Мінімальна зарплата * 2,58 * 0,15 * К, де

2,58 – середня кількість осіб у сім'ї;

0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

К – коефіцієнт (для опалення і води – 0,019, для сміття – 0,009).

Нині мінімальна зарплата становить 4173 грн. Відповідно, абонентська плата на опалення, гарячу та холодну воду буде по 30,6 грн, а на вивезення сміття – 14,5 грн.

Правда, як пояснили OBOZREVATEL у прес-службі одного з постачальників, на те, щоб вибрати модель, у клієнтів є практично рік – до травня 2020-го. Нові правила посилять покарання, проте не гарантують, що українці почнуть своєчасно платити за рахунками.

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