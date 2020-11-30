Українців обдзвонюють шахраї і позбавляють грошей: опубліковано розмову

В Україні почастішали випадки шахрайських схем з використанням методів соціальної інженерії (коли за допомогою умовлянь і обману змушують перевести гроші).

Розмова з шахраєм (представився співробітником банку), який закінчився втратою 500 грн, надіслав читачач OBOZREVATEL. На відміну від справжніх співробітників банків, злочинець говорив російською мовою, звертався до жінки на ім'я. "Вам потрібно авторизуватися, підійти до терміналу, щоб вас камера могла зареєструвати за допомогою фото й відео. Ви коли брали карту, вас фотографували", – заявив шахрай. Жінка відмовилася куди-небудь іти, пояснивши це тим, що нині в країні карантин.

Тоді зловмисник запропонував пройти "реєстрацію" через Приват24 й обманом змусив перевести йому 500 грн.

Часто обдзвонюванням займаються ув'язнені просто з місць позбавлення волі. Працює ціла мережа, обдзвонюють усіх підряд. Ще один популярний спосіб обману: шахраї зламують сторінки українців у соцмережах, а потім від їхнього імені пишуть усім знайомим прохання позичити невелику суму.

Жертвою такої схеми став і киянин Богдан. Його колега написав йому у Facebook: попросив перевести 1800 грн на картку "до зарплати". Молодий чоловік перевів гроші, незабаром отримав повідомлення від того ж колеги: той попередив, що сторінку зламано, й попросив не переводити гроші. Правда, виявилося занадто пізно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.