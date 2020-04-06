Українців масово залишають без квартир: розкрито схеми шахраїв

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують українцям орендувати дешеві квартири, а після залишають без житла.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Експерт Ярослава Чапко каже: орендувати зараз квартиру без ріелтора небезпечно. Самостійно перевірити всі документи і правильно скласти договір складно, якщо угоду здійснюють з ріелтором – це в першу чергу його завдання.

Шахраї в мережах і на сайтах оголошень пропонують нез'ясовно дешеві квартири, але при цьому або платно записують на перегляд, або ж беруть гроші за перший місяць оренди і пропадають.

Основні схеми шахраїв:

підписують договір надання інформаційних послуг, беруть гроші і переконують, що здадуть конкретну квартиру, але після пропадають;

просять гроші за перегляд – нібито на таксі для ріелтора, або щоб упевнитися "що клієнт налаштований серйозно";

просять передоплату до підписання договору.

Відзначимо, і ті, хто вже живе в орендованій квартирі, і ті, хто тільки шукає собі житло, як мінімум на період карантину можуть розраховувати на знижку в 10-20%, розповідає глава Київського міського відділення Асоціації фахівців нерухомості України АФНУ Олена Гайдамаха.

Знижка може тривати до півроку, якщо квартира тільки здається. Наприклад, житло, яке раніше коштувало 15 тисяч гривень, зараз можна орендувати за 12 тисяч, правда, така ціна буде дійсна тільки, наприклад, до вересня.

Іноді орендодавці йдуть на поступки і дозволяють знизити ціну і для тих, хто вже давно орендує їх квартири. Але в такому випадку, частіше за все, мова йде про знижку лише на період карантину.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні через карантин попит на оренду впав на 70%, квартири на тривалий термін впали в ціні на 20%, а подобова оренда – в два рази. Експерти радять: для тих, хто вже давно думав поміняти орендоване житло, карантин – кращий період.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!