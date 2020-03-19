Українців масово відправляють у неоплачувані відпустки: що відбувається і як захистити себе

Українські роботодавці відправляють своїх працівників у неоплачувані відпустки. Коронавірус і фінансова криза вдарили не тільки по тих сферах, які вимушено закрилися, а й по всьому бізнесу. Порушені виробничі ланцюжки, впали попит та обороти.

Про те, як роботодавці справляються з новими викликами і хто позбувся зарплати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Грошей немає, платити зарплату нічим

Головне:

частина підприємств через карантин зовсім залишилася без прибутку, інші позбулися левової частки доходу;

роботодавці урізують "сірі" зарплати і просять співробітників піти в неоплачувану відпустку;

закон зобов'язує платити навіть у період простою, проте роботодавці цю вимогу ігнорують.

В Україні через карантин і початок масштабної кризи постраждали практично всі компанії. А деякі підприємства зовсім змушені були закритися як мінімум на кілька тижнів. Немає заробітку – немає і роботи. Такою логікою керувалася більшість опитаних OBOZREVATEL роботодавців.

"Я ще не чув, щоб роботодавці просто так відправляли працівників додому, і продовжували їм платити зарплату", – розповідає голова асоціації роботодавців Житомирської області Роман Гуртовенко. Саме в цьому регіоні з'явився перший випадок смерті хворого на коронавірус.

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Незважаючи на карантин, більшість підприємств продовжує працювати і зараз. Бізнес до останнього намагається заробляти. Продуктові магазини, аптеки, АЗС і банки – єдині, де є наплив людей. У сфері послуг і продажів іще до введення карантину, але після новин про загрозу поширення коронавірусу, обсяги впали на 50%.

Власниця салону краси в Києві Ксенія розповідає: їх орендодавець знижувати плату відмовився. Салон розташований на першому поверсі житлового будинку, щомісяця доводиться віддавати 25 тисяч гривень за право перебувати і працювати в приміщенні. Знижувати плату орендодавець відмовився, а доходи після закриття на карантин упали до нуля.

Всіх співробітників відправили по домівках – тих, хто оформлений, попросили написати заяви на відпустку за власний рахунок, а тих, хто працює в тіні, просто попросили не приходити на роботу, поки не закінчиться карантин.

"У кого є чоловіки, будуть жити за їх рахунок. Решта повинні перетерпіти. Ми теж терпимо, а що робити", – розповідає Ксенія.

Закривається багато закладів, роботодавці відправляють співробітників за власний рахунок, хоча цивілізований підхід передбачає оплачувану відпустку, пояснює Гуртовенко. Інша проблема – за оренду все одно доводиться платити.

"Я сам орендодавець. Я пішов на поступки на своїх об'єктах. Ми повинні розуміти, що зараз період, коли потрібно йти на поступки", – додає підприємець.

Глава Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак додає: орендодавці теж бізнесмени і теж залежать від своїх оборотів. Тому повністю перестати стягувати плату вони також не можуть.

"Роботодавці, які зацікавлені в збереженні персоналу, змушені вирішувати цю проблему. Колектив формують роками. Але якщо не піти на відпустку без збереження зарплати, фірма взагалі змушена буде йти на скорочення", – додає Чумак.

На що має право співробітник

Згідно із законом, відправити у неоплачувану відпустку українців не можуть, зазначає заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. 13 ст. КЗпП передбачає два випадки:

Підприємство змушене робити паузу через простій. Тоді за законом працівників повинні відправити по домівках і виплачувати їм 2/3 голого окладу. Це може бути навіть менше за мінімальну зарплату

Роботодавець не може забезпечити безпеку і змушений через це закритися. У такому разі закон передбачає, що працівникові виплатять за кожен місяць такого карантину середню зарплату.

На ділі ж, додає Шубін, усе залежить від конкретних випадків: як колектив зміг домовитися з керівництвом. Деякі профспілки підписували колективні договори так, що документом передбачили виплату середньої зарплати при будь-якому вигляді простою.

"Профспілкова організація повинна оперативно увійти в діалог із роботодавцями. Якщо укладено колективний договір, можуть бути і більш позитивні для співробітника умови. У нас є підприємства, які так і прописують, що при будь-якому простої за працівником зберігається середня зарплата", – відзначає експерт.

Без роботи не залишитеся

Hr-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна впевнена: поки причин для паніки немає, а молодий і працездатний претендент у будь-якому разі знайде собі роботу, навіть якщо вона буде віддаленою.

"Якщо щось десь зменшиться, десь щось з'явиться. Якщо скоротиться кількість менеджерів з продажу в туризмі, їх охоче розберуть на інші телефонні продажі. Сфера гостинності може переміститися куди завгодно. Для фахівців без досвіду у нас зараз по всіх регіонах 2 765 вакансій", – заспокоює експерт.

І навіть під час двох тижнів неоплачуваного карантину можна знайти вакансію, наприклад, консультанта по телефону, кур'єра, продавця або навіть вантажника. "У нас є підробіток – "Кабанчик" (сервіс послуг – ред.), біржі. Умовно кажучи, комусь щось перекласти, забити цвях у стіну. Для людини, яка хотіла би щось зробити, варіантів багато. Особливо, якщо вона молода, здорова і на багато що готова", – говорить Пашкіна.

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