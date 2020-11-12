Українців масово оштрафували на 17 тисяч через відсутність масок: де і кого карають

В Україні вже виписали 45,8 тис. протоколів за порушення карантину. У більшості випадків продавцям та офіціантам, клієнтам супермаркетів і магазинів. Штраф має становити 17 тисяч гривень, але платять його далеко не всі. Як показує судова практика, часто судді після каяття "прощають" українців й обмежуються усним попередженням.

Про те, як і кого штрафують за порушення карантину, – читайте в матеріалі.

Усього з 12 березня до 5 листопада склали 45 807 адміністративних протоколів за порушення карантину, йдеться у відповіді МВФ на інформаційний запит OBOZREVATEL. Загалом наклали штраф тільки на 1 053 українців, кожен із них повинен заплатити по 17 тисяч гривень у бюджет, унаслідок скарбниця поповниться на 18,3 млн грн.

Що цікаво, найбільше порушували карантин у Дніпропетровській області (складено 4673 протоколи), Харківській (4400 протоколів), Одеській (3518), Львівській (3199), Херсонській (2215) і в Києві (4283 протоколи).

Після протоколів уже суд ухвалив рішення, кому і скільки платити. І, як видно з реєстру та озвученої статистики, найчастіше порушення карантину закінчувалося "усним" попередженням. Наприклад, у серпні самозайнятий підприємець у Тернопільській області працював без маски і рукавичок. У вересні відбувся суд, на якому порушник розкаявся, визнав провину і попросив жорстко не карати, замість штрафу вдалося обійтися всього лише усним попередженням.

А ось іншого підприємця, який не забезпечив своїх співробітників медичними масками, дезінфекторами і рукавичками, оштрафували на 17 тисяч гривень. Відзначимо, до того ж, якщо в магазині є маски і рукавички, але продавець за своїм бажанням їх не надіває, то нести відповідальність буде співробітник.

У випадку з простими українцями, які без масок зайшли в приміщення, суди найчастіше ухвалюють рішення обійтися усним попередженням.

Кожен четвертий українець носить маску нерегулярно, йдеться в дослідженнях групи "Рейтинг". Водночас левова частка надіває респіратори й маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "маскового режиму" виконується.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в законопроєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.

Для цього потрібно змінити законодавство, а робити це до місцевих виборів депутати не хочуть. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.