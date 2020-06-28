Українців кличуть на роботу в Польщу на 12-ти годинний день і копійчану зарплату: мережа в гніві

У соцмережах з'явилося оголошення про роботу в Польщі, в якому українцям пропонують роботу з 12-ти годинним графіком і невеликою зарплатнею.

Умови обурили користувачів мережі. Скрін оголошення опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Вадим Войтик.

У ньому говориться, що працювати потрібно в Познані на заводі з виготовлення ущільнювачів для холодильників, а саме: обрізати і спалювати гуму.

Робоча зміна триває 12 годин, 6 днів на тиждень. Заробітна плата становить 13 злотих за годину "білими" (або 13,6 злотих для працівників віком до 26 років), тобто близько 83 грн, що дорівнює 998 грн за зміну.

При цьому відпрацьовувати потрібно щонайменше 280 годин на місяць.

Реакція мережі на умови роботи в Польщі Facebook Вадима Войтика

"Типове оголошення про роботу в Польщі. Жах, якщо чесно", – прокоментував він.

Більшість користувачів соцмереж також обурили умови роботи. Вони вважають, що такі гроші можна заробляти і в Україні.

Реакція мережі на умови роботи в Польщі Facebook Вадима Войтика

Реакція мережі на умови роботи в Польщі Facebook Вадима Войтика

Реакція мережі на умови роботи в Польщі Facebook Вадима Войтика

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